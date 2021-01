Calendários de recolha de resíduos para o 2021 já disponíveis. Consulte o seu.

Os calendários de recolha de resíduos para 2021, na Maia, já começaram a ser entregues aos munícipes. Se ainda não recebeu o seu, poderá consultá-lo no site da Maiambiente.

A Maiambiente já disponibilizou os calendários de recolha seletiva de resíduos porta-a-porta que estarão em vigor a partir de 2021. Os munícipes já começaram a receber em suas casas as cartas endereçadas, e já podem ser consultados online através do site www.maiambiente.pt. Para isso, basta digitar o nome do arruamento, clicar sobre o mesmo e posteriormente selecionar o número de porta. O calendário referente à sua porta será gerado automaticamente.

Caso pretendam receber alertas personalizados com os dias de recolha – por e-mail ou SMS – os munícipes devem subscrever a área reservada (Área de Cliente) no portal da Maiambiente.

Contudo, «face à evolução da propagação do vírus, as alterações, ao abrigo do Plano de Contingência interno, prevalecem sobre as do calendário por tempo indeterminado. Consoante evolução da situação e as recomendações da Direção-Geral da Saúde, o Plano pode sofrer alterações», avança a empresa municipal de gestão de resíduos, Maiambiente.