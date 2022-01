Eleições | Voto antecipado em mobilidade na Maia

Para este processo eleitoral, a autarquia reforçou o número de mesas de voto, de 8 para 15, para evitar grandes filas ou aglomeração de pessoas no acesso às urnas.

Em comunicado, a Câmara Municipal da Maia diz estar «a preparar o processo das eleições legislativas com reforço de medidas de segurança de forma a garantir as condições necessárias para que os cidadãos possam exercer o seu direito de voto antecipado em mobilidade no próximo domingo, 23 de janeiro, no Concelho da Maia».

Importa referir que, no domingo, o ato eleitoral decorrerá no pavilhão municipal Gueifães 2, na rua Ponte do Vasco, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.

O Presidente da Câmara Municipal, António Silva Tiago, afirma: «Estas eleições vão decorrer ainda condicionadas pela pandemia, circunstância que nos leva a mobilizar todos os recursos necessários e a fazer todos os esforços para que os cidadãos exerçam o seu direito e dever cívico de votar»

Silva Tiago diz ainda crer que a adesão às urnas «vai acontecer de forma expressiva, uma vez que a comunidade já se adaptou bem a este novo normal, nunca descurando os cuidados com a sua própria segurança e com a proteção dos mais próximos».

O edil da Maia realça, de igual forma, «a maturidade cívica e democrática demonstrada pelos maiatos nos anteriores atos eleitorais que já se realizaram durante a pandemia».

Para o ato eleitoral antecipado em mobilidade, no Concelho da Maia, inscreveram-se 4144 cidadãos, dos quais 3358 são residentes na Maia, 418 noutros Concelhos do Distrito do Porto e 368 noutros Distritos e Regiões Autónomas.

As mesas de voto serão distribuídas da seguinte forma:

– 11 Mesas para eleitores da Maia;

– 2 Mesas para eleitores dos restantes concelhos do Distrito do Porto;

– 2 Mesas para eleitores de outros Distritos.

Os eleitores devem deslocar-se às mesas de voto com o equipamento de proteção individual (máscara), bem como, preferencialmente, irem munidos da sua própria esferográfica.

A Câmara Municipal da Maia irá ainda providenciar equipamento de proteção individual e gel desinfetante, para todos os agentes envolvidos no processo eleitoral.

Outras informações

Os eleitores que tenham feito a sua inscrição no voto antecipado em mobilidade podem sempre votar no dia 30, caso não exerçam o seu direito de voto no dia 23.

O Ministério da Administração Interna reforça o apelo a todos para o rigoroso cumprimento das normas de segurança sanitária durante o exercício de voto, nomeadamente: utilização de caneta própria; utilização de máscara; distanciamento social e higienização das mãos.