COVID-19: Feiras e mercados limitados à venda de produtos alimentares

Confinamento geral limita Feira de Pedras Rubras à venda de produtos alimentares. Junta de Freguesia de Moreira diz confiar no sentido de responsabilidade dos comerciantes.

Em decreto emanado do Conselho de Ministros, as feiras e mercados estão desde a passada sexta-feira,15 de janeiro, limitados à venda de produtos alimentares, mediante autorização da autarquia local e elaboração de um plano de contingência.

A Junta de Freguesia de Moreira fez saber, há instantes, em publicação no site oficial, que a Feira de Pedras Rubras, que se realiza semanalmente às quintas-feiras, dias 21 e 28 de janeiro estará limitada à venda de produtos alimentares, de acordo com o determinado pelo confinamento geral que vigora até às 00h00 do próximo dia 30. A junta de Freguesia pede que todos cumpram as restrições. «Confiamos no sentido de responsabilidade dos consumidores e feirantes, de forma a garantir a segurança sanitária da Feira de Pedras Rubras», pode ler-se no mesmo documento.

