AEP_ENN organiza Ciclo de Workshops sobre Sustentabilidade

Primeira sessão de workshops realiza-se no dia 23 de fevereiro com Adriana Domínguez, CEO do Grupo Adolfo Domínguez.

O compromisso de cidadãos e empresas com o Desenvolvimento Sustentável tem vindo a aumentar, assim como a vontade de participar e criar projetos que promovam medidas e estruturas ambientalmente responsáveis, economicamente viáveis e socialmente justas.

Alinhada com este envolvimento, a AEP – Associação Empresarial de Portugal, a Enterprise Europe Network e a Rede Mundo Atlántico estão a dinamizar um ciclo de workshops dedicados à temática da Sustentabilidade.

Pretendemos debater, sensibilizar e encorajar práticas sustentáveis e mudar a perceção de players e públicos-alvo sobre esta temática.

A primeira sessão será a 23 de fevereiro de 2022, e conta com Adriana Domínguez, Presidente Executiva da Adolfo Domínguez, como keynote speaker.

A participação no workshop é gratuita, mas de inscrição obrigatória no seguinte link: https://forms.office.com/r/dAPVLzqp5u

Para além da visão diferenciadora e da história que caracteriza a Adolfo Domínguez, três tópicos de grande relevância para a cadeia de valor têxtil constituirão a base deste debate:

Economia Circular como um modelo de produção e consumo, que pressupõe a partilha, a reutilização, a reparação, o aluguer e a reciclagem de materiais e produtos existentes pelo maior tempo possível, estendendo, assim, o ciclo de vida dos produtos.

como um modelo de produção e consumo, que pressupõe a partilha, a reutilização, a reparação, o aluguer e a reciclagem de materiais e produtos existentes pelo maior tempo possível, estendendo, assim, o ciclo de vida dos produtos. Consumo Inteligente e Sustentável como elemento essencial para o uso racional dos recursos naturais e para a redução do desperdício, da poluição e dos impactos negativos para o meio ambiente.

como elemento essencial para o uso racional dos recursos naturais e para a redução do desperdício, da poluição e dos impactos negativos para o meio ambiente. Design de Moda Sustentável como o pilar para a necessária visão holística, quer do lado da oferta, como da procura, em prol da maximização dos benefícios para a indústria da moda e para a sociedade e da minimização do seu impacto no meio ambiente.

Alinhados com os atuais ecossistemas europeus para o têxtil e moda e para o fashion design, participarão também nesta iniciativa os sector groups Europeus Textile & Fashion e Cultural and Creative Industries da Enterprise Europe Network, o que se traduzirá na participação de dezenas de parceiros de cerca de 40 países, designadamente Espanha, Itália, França, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Islândia, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia.

Para mais informações, contactar:

EEN na AEP

Céu Filipe | Susana Pinto

Tel.: +351 22 998 15 00