LIGA: Vitória, recorde de pontos e entrega da Taça, na festa do Campeão FC do Porto

É o dia que todos os adeptos do FC do Porto aguardam, anualmente. Nem sempre é possível, mas nos anos em que acontece o jogo final é sempre de festa. Este ano com vários recordes atingidos, especialmente o de recorde de pontos, 91, desde que na década de 90 começaram a valer os três pontos por vitória.

Neste contexto, em que nem sequer era necessário vencer, o resultado acaba por ser o menos importante, mas claro que ninguém entre os adeptos pensava noutro resultado.

Vitinha a criar perigo na área

Tal como se previa o Estoril não foi pera doce, aguentou o nulo durante a primeira parte, mas logo no inico da segunda sofreu, embora com golo na própria baliza de Joãozinho, a tentar intercetar um centro do veloz Zaidu, quando surgia Evanilson para a emenda.

Primeiro golo, por Joãozinho na própria baliza

Mas o golo do descanso só surgiria aos 88 minutos, pelo recém-entrado Fernando Andrade que assim se estreou a marcar.

Golo de Fernando Andrade

E pouco mais há a dizer de um jogo em que o resultado já não definia nada, e todos queriam era ver o seu clube a levantar a Taça de Campeão, como depois dos respetivos preparativos viria a acontecer, seguindo-se a festa em pleno relvado, e mais tarde o desfile até aos Aliados para manter a tradição, que no passado teve uns anos de interrupção por questões politicas.

Francisco Conceição em ação

Ficam as imagens da festa.

Placas alusivas ao 30º título nas bancadas

As crianças com o pedido de camisolas dos seus ídolos

Coube a Helton transportar a Taça para o palco

O capitão a entrar em campo para festejar

A imagem de marca do guerreiro Pepe

Os óculos da moda nos jogadores portistas

A vénia do treinador aos seus jogadores

O destaque para a equipa técnica a levantar o “caneco”