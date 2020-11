Movimento Gentil, filmado na Maia, transmitido hoje no Zig Zag da RTP

Projeto percorre o país à procura dos melhores projetos educativos escolares. Colégio Externato Imaculada Conceição, em Gueifães, faz história ao ser a primeira escola privada e a única do concelho da Maia a participar no movimento.

Espalhar boas práticas de gentileza em contexto escolar e divulgar os projetos mais extraordinários. É a isto que se propõe o Movimento Gentil – Desafio Escolas, do programa Zig Zag da RTP. Em março, o programa esteve no Colégio Externato Imaculada Conceição (CEIC), em Gueifães, na Maia, e é hoje transmitido, às 19 horas, no programa Zig Zag da RTP2.

Pela primeira vez na sua história, o programa realiza um episódio sobre um colégio privado e o CEIC é a primeira escola, da rede pública e privada, do concelho da Maia a participar neste movimento, que percorre o país à procura dos melhores projetos educativos escolares.

O Movimento Gentil – Desafio Escolas é conduzido pelo ator e apresentador Rodrigo Paganelli, que, em visita a 11 de março, criou uma Patrulha Gentil de 25 alunos, para divulgar dois dos projetos escolares do CEIC: “Caminha – com acompanhamento melhoramos incrivelmente as nossas ações“, que visa incentivar as virtudes e os valores dos alunos em práticas diárias, e as aulas de Filosofia através do livro “O Principezinho”, que promovem o diálogo e o debate, através dos quais os alunos aprendem a encontrar o significado dos sentimentos e dos comportamentos.

No fim, o apresentador ofereceu o Troféu do Movimento Gentil ao CEIC e lançou um desafio aos alunos: «continuar a praticar gentileza por terras maiatas, mas não só».

O programa será transmitido às 19 horas desta terça-feira, 10 de novembro, no Zig Zag da RTP2. A transmissão do programa foi adiado e não chegou aos ecrãs a 14 de abril como seria esperado, devido à pandemia de Covid-19.