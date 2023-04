Liga: FC do Porto vence Santa Clara (2-1) e fica a 4 pontos da liderança

Poucos minutos depois do Benfica perder em Chaves, o FC do Porto entrou em campo para reduzir a diferença de 7 pontos para a liderança.

Contra todas as expectativas o FC do Porto não entrou com velocidade, e o primeiro quarto de hora fez-se praticamente a passo, ou parado, situação que muito confortável para a equipa do Santa Clara que ia jogando com o relógio. Não obstante, aos 15 minutos, Uribe, mesmo em frente à baliza, rematou com violência acertando na barra, e na recarga foi a vez de Toni Martínez acertar, desta feita no poste, perdendo-se a oportunidade de fazerem o primeiro da partida, que se foi desenrolando, e aos 23 minutos num disparo de Eustáquio à entrada da área, uma autêntica bomba, respondeu Gabriel Batista com uma monumental defesa esticando-se ao limite do canto superior direito da sua baliza.

Grande defesa de Gabriel Batista a remate de Eustáquio

Até que aos 33 minutos, dentro da área, Toni Martínez foi agarrado por Nogueira, e o árbitro em posição privilegiada assinalou de imediato grande penalidade. Na marcação, a cargo de Mateus Uribe, este rematou forte sobre a esquerda, ao canto da baliza, sem que desta vez o guardião do Santa Clara conseguisse chegar à bola, embora tivesse adivinhado o lado.

A partir dai o FC do Porto começou a exercer mais pressão, e fruto disso numa jogada rápida Toni Martinez é novamente derrubado dentro da área em lance que o árbitro não vê, mas após análise do VAR assinalou nova grande penalidade, executada, e falhada por Octávio, que remata colocado, mas ao lado da baliza.

Na segunda parte o Santa Clara começou a ganhar metros de terreno na frente, e aos 58 minutos teve uma excelente oportunidade de fazer a igualdade, por Allano a cruzamento de Ricardinho. Não conseguiu, e no mesmo minuto foi a vez de Pepê rematar com a bola a passar a poucos centímetros da barra de Gabriel Batista.

A partir daí o Santa clara foi-se agigantando, instalando na meio-campo do FC do Porto e criando diversas jogadas de perigo sem contudo conseguir marcar. Não o conseguindo foi a vez do FC do Porto marcar, quando aos 79 minutos, numa jogada rápida aparece Galeno a centrar com Mateus Nunes a aliviar à boca da baliza, onde surge Namaso a fazer o desvio para dentro da baliza.

Centro de Galeno

Desvio de Namaso

Confirmação do golo

Estava feito dois a zero, e pensava-se que o resultado estivesse feito, no entanto o Santa Clara não desistiu, continuou a carregar no acelerador para tentar chegar ao golo, e aos 91 minutos conseguiu, fazer o golo por Tagawa, aumentando o suspense para os derradeiros três minutos.

Com este resultado os Dragões reduziram a desvantagem para o líder Benfica, de quem ficam a 4 pontos, que podem ser poucos, ou muito, caso o FC do Porto repita más exibições como a de hoje, e que poderia ter criado o dissabor de perder a oportunidade de manutenção pela luta do título, ou no caso do FC do Porto pela sua revalidação.