Conselhos a ter em conta quando estiver a planear as suas férias

A fase de planeamento das férias é a mais desafiante porque existem muitos assuntos a serem tratados e decisões a serem tomadas. Por vezes, esse processo de planeamento chega mesmo a ser desgastante.

Mas sabia que todo o processo pode ficar mais fácil? Não importa se está a planear férias só para si ou para um grupo maior de pessoas, as dicas que se seguem vão simplificar todo o processo e torná-lo menos exaustivo.

Como simplificar a fase de planeamento das férias?

1. Escolha um dia para tratar apenas do planeamento da viagem

Durante esse dia, além de escolher o destino de férias, tome todas as decisões importantes e agende outras questões que tenham de ser tratadas com tempo. Ao tirar um único dia, o processo de planeamento torna-se menos exaustivo.

Caso vá em viagem com familiares ou amigos, pode juntá-los nesse dia para que façam o planeamento em conjunto. Se estiverem juntos, o processo será menos cansativo e o entusiasmo vai crescer a cada minuto que passa.

Lembrando que se tirar este dia com antecedência, pode encontrar melhores oportunidades e a preços mais baixos.

2. Faça a marcação de visto e outros documentos online

Sabia que pode fazer a marcação de visto online?

Aliás, pode fazer o pedido de todos os documentos de viagem sem sair de casa, usando o iVisa. Esta plataforma irá simplificar todo o processo de marcação e obtenção de visto ou outros documentos online e poupar-lhe algum tempo e dor de cabeça. E, o melhor, o processo é tão simples que bastam alguns cliques para concluir o seu pedido.

Não se esqueça que também irá precisar de um seguro de viagem. Se possível, compare várias empresas antes de se decidir por um seguro e tome especial atenção à cobertura de cada um deles.

3. Procure promoções e pacotes de férias mais baratos

Se quer realmente poupar o seu tempo, porque não dar uma oportunidade a pacotes de férias? Apesar de na sua maioria terem um preço um pouco mais elevado, a verdade é que vão poupar-lhe algumas horas de pesquisa.

Se preferir fazer toda a pesquisa, comece por definir um orçamento para as férias e o número de dias que quer ficar na viagem. Sabendo esses dois números, descubra qual o orçamento diário que tem para a sua viagem, pois só assim conseguirá organizar-se.

A partir daí é encontrar alojamento, viagem, restaurantes e outros e planear as suas férias. Irá criar o seu pacote de férias completamente personalizado.

4. Decida a estadia antes de ir para o destino

Nunca vá para o país de destino sem alojamento marcado porque pode correr o risco de não ter nenhum quarto disponível.

O melhor é sempre ir com a reserva feita e, de preferência, saber quais os transportes que o vão levar do aeroporto, estação de comboio ou paragem de autocarro até ao alojamento.

Para encontrar alojamento ainda em Portugal pode usar o Booking, o Airbnb ou mesmo fazer uma pesquisa por hostels na internet para encontrar um alojamento com um preço adequado para a sua viagem.

E, o mais importante, ao reservar com antecedência conseguirá alojamentos a preços muito mais baixos.

5. Veja relatos de pessoas que já foram para o mesmo destino de férias

O que não falta são blogs, canais no YouTube e até mesmo livros escritos por viajantes que já estiveram no país que vai visitar. Portanto, porque não usar essa experiência para se preparar?

Nesses conteúdos costuma encontrar dicas para se manter em segurança, alguns conselhos para poupar na sua viagem e até itinerários gratuitos. Se isto não é simplificar a fase de planeamento, não sabemos o que será.

6. Se for com crianças, planeie as férias com antecedência para poupar

O calendário escolar sai no início do novo ano escolar, o que significa que se planear as suas férias desde essa altura, irá poupar um bom dinheiro com as reservas antecipadas.

Apesar de um ano de antecedência parecer muito tempo, a verdade é que pode conseguir o dobro do tempo de férias pelo mesmo dinheiro. Não é tentador? E, o melhor, terá mais tempo para planear tudo o que precisa levar para as férias com os mais novos.

7. E se tiver animais de estimação?

Tem amigos ou familiares que possam tomar conta do seu amigo durante as suas férias? Se não, escolha hotéis pet-friendly e tire férias com o seu melhor amigo.

E não se esqueça de levar os documentos do seu animal de estimação. Nunca se sabe quando podem ser precisos.

E, finalmente, só lhe resta esperar pelo dia da partida e aproveitar ao máximo as suas merecidas férias!

Artigo com a colaboração de Unik-SEO – Digital Marketing Agency