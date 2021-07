Decorreu no passado dia 12 de julho, feriado municipal da Maia, a apresentação dos candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia pela coligação Maia em Primeiro (PSD/CDS-PP).

A cerimónia de apresentação pública decorreu nos Jardins do Sobreiro, uma área emblemática do concelho e que sofreu, no presente mandato, uma profunda transformação do espaço público, com a reabilitação do edificado, a abertura de novas vias e a criação de novas áreas verdes.

A escolha do local reflete perfeitamente a profunda transformação efetuado no concelho e a vontade incessante do atual Presidente da Câmara Municipal e recandidato, Eng. Silva Tiago, em criar uma Maia socialmente justa, economicamente desenvolvida e ambientalmente equilibrada.

É com o mote “Maia em Primeiro” que o Presidente Silva Tiago se apresenta, uma vez mais, como candidato a Presidente da Câmara Municipal da Maia e foi precisamente isso – colocar os interesses da Maia e dos maiatos sempre em primeiro lugar – que fez nos últimos 4 anos.

Reflexo disso é a competente – e até elogiosa – resposta dada à pandemia de Covid-19, demonstrando uma enorme sensibilidade para com as famílias e as empresas maiatas, redirecionando o foco da sua ação e desenvolvendo esforços para cuidar.

Ainda assim, as exigências levantadas por uma pandemia mundial não desviaram uma estratégia bem definida para o desenvolvimento do município, tendo conseguido realizar uma das maiores transformações do território concelhio dos últimos anos.

Da criação de novas infraestruturas municipais, à aposta na mobilidade sustentável e dos modos suaves e sem esquecer o forte investimento realizado na educação e no desenvolvimento social, este foi um mandato para concretizar.

Sem qualquer dúvida, quatro anos volvidos, os maiatos podem e devem sentir-se valorizados. Muito foi feito para o bem-estar e felicidade da nossa comunidade que se sentiu sempre colocada em primeiro lugar.

Não posso também deixar de referir as excelentes candidatas e candidatos que a coligação Maia em Primeiro apresenta para as 10 juntas de freguesia do concelho. Dos mais experientes, aos menos experimentados nestas andanças, reconheço em todos um forte e bondoso sentido de comunidade, uma paixão combativa pela sua terra e uma grande determinação em colocar a Maia em Primeiro.

Neste particular, importa destacar que em 10 candidatos a coligação Maia em Primeiro apresenta 4 mulheres candidatas a Presidente de Junta, cumprindo, assim, a lei da paridade com aquele que deve ser o critério determinante: o mérito.

Estou certo de que os maiatos reconhecerão na coligação Maia em Primeiro a estabilidade e segurança que os tempos atuais e futuros exigem. No entanto, os maiatos, não confundem estabilidade com estagnação, nem segurança com apatia.

Os maiatos, para além deste ou daquele partido, querem que a Maia continue a ser uma força viva, que se desenvolve a cada dia e que supera cada adversidade com os olhos postos num futuro ainda mais promissor.

Eu, maiato, quero a Maia em Primeiro.

E tu, onde queres a Maia?

Bruno Bessa

Presidente da JSD Maia