Final da Taça: Dobradinha à moda do Porto com vitória sobre CD Tondela

Após dois anos de interregno devido à pandemia, a festa do futebol voltou ao emblemático Estádio do Jamor, para a 82ª Final da Taça de Portugal. Nesse período as finais realizaram-se no Estádio Cidade de Coimbra, com o Benfica a ser derrotado em ambas, primeiro pelo FC do Porto e depois pelo SC Braga.



Instantâneos antes do jogo

Para Sérgio Conceição é terceira final como treinador do FC do Porto, tendo perdido a sua primeira, nos penaltis, frente ao Sporting, precisamente a última jogada aqui no Jamor.

Do lado do CD Tondela, recém despromovido à Liga Portugal Sabseg, esta é uma jornada histórica, pois nunca tinha chegado aos quartos de final, quanto mais à final, numa história com 89 anos de vida.

A arbitragem esteve a cargo de Rui Costa, que aos 45 anos se estreia no Jamor.







As bancadas e a tribuna em estádio cheio

Sendo previsível o favoritismo dos Dragões os Beirões tinham, lá no fundo uma esperança de fazerem o jogo das suas vidas e quiçá fazerem história como o Aves em 2018 ao derrotar o Sporting. Na verdade, se o estatuto vencesse nem seria necessário jogar.

Assim sendo, as equipas entraram em campo para fazerem o melhor possível e o FC do Porto começou com urgência em ganhar vantagem no marcador, contudo a boa coordenação defensiva do Tondela conseguiu impedir o ímpeto inicial de tal forma que apenas foi traída pela marcação de uma grande penalidade, aos 22 minutos, executada e convertida por Taremi a castigar um corte com o braço de Marcelo Alves, assinalada após Rui Costa ter ido visualizar as imagens.

Remate de Taremi para o 1-0

Festejos do golo

Com a vantagem, o FC do Porto diminuiu a pressão inicial passando a jogar-se mais no meio-campo, sem mais jogadas de perigo evidente em qualquer das balizas, até ao intervalo., apesar dos 4 remates do FC do Porto contra zero do Tondela e os 75% de posse de bola dos portistas.

No regresso dos balneários a vantagem mínima , ou desvantagem conforme o ponto de vista, mantinha a incerteza. Talvez por isso os Dragões voltaram a entrar com todo o gás e logo aos 52 minutos já Vitinha ampliava o marcador a passe de Pepê no decorrer de uma jogada rápida pelo corredor direito. Poderia pensar-se que o resultado estava garantido para o FC do Porto, mas após novo penalti falhado por Taremi aos 66 minutos, o Tondela reduziria para os dois a um no marcador por Neto Borges, colocando pressão no adversário.

Mas como se redimindo do falhanço anterior Taremi aumentaria no minuto seguinte para o resultado final 3-1, para o FC do Porto, fazendo com que não fosse hoje dia de tomba gigantes na Taça de Portugal.

Com esta vitória o FC do Porto atinge a dobradinha, fechando com chave de ouro a época 21/22 do futebol luso.