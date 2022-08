Cartões de crédito: guia para organizar melhor as contas

Tal como acontece com outros produtos financeiros, e mesmo na nossa vida quotidiana, a utilização de cartões de crédito deve sempre obedecer a princípios de racionalidade económica, isto é, o controlo das suas finanças é o motor da sua boa utilização ou não.

Dicas para organizar as suas contas com a utilização de um cartão de crédito

Como nem sempre isto é uma tarefa fácil, vamos deixar-lhe com algumas dicas sobre como organizar melhor as suas contas com o cartão de crédito:

Faça um orçamento

É sempre mais fácil utilizar o cartão de crédito se souber quanto pode pagar por mês. Dito de outra forma, para fazer uma boa utilização do seu cartão de crédito, é importante que saiba em quanto se saldam os seus gastos e quanto dinheiro recebe.

Perceber quais os gastos que estão a passar o limite do cartão de crédito é um primeiro passo, mas lembre-se que, acima de qualquer coisa, é preciso saber qual é o limite do seu orçamento.

Tenha sempre em mente qual o seu ordenado, quais as suas despesas fixas, quanto quer poupar e quanto resta para outras despesas.

Opte por um cartão sem anuidade

Ninguém gosta de juntar aos custos com o crédito o pagamento de anuidades do cartão. Algumas opções de cartão de crédito cobram anuidade e essa quantia acaba por ser um custo mais que pode acabar por comprometer o seu orçamento mensal.

Se certas instituições oferecem descontos e, às vezes, até a isenção desse valor, dependendo do perfil de cada cliente, há outras que pura e simplesmente não cobram anuidade.

Esse é o caso dos cartões de crédito com cashback UNIBANCO, que além da possibilidade de receber até 200€ de volta nas compras ou adiantamentos realizados durante os primeiros 12, não têm anuidade.

Como o UNIBANCO permite a contratualização 100% digital dos seus produtos, para fazer o seu cartão de crédito online com cashback só tem de ir à página da instituição e pedir o seu.

Irá usufruir ainda da possibilidade de aderir a pacotes de seguros de viagem e/ou saúde e a possibilidade de usufruir de 20 a 50 dias de crédito sem juros.

Concentre gastos para ter um maior controlo sobre o que gasta

Anotar diariamente tudo o que compra pode ser uma tarefa cansativa, por isso, concentrar determinados gastos no cartão pode ser uma boa solução. Dessa forma, parte das suas despesas mensais poderá aparecer no seu extrato, seja pelo app do seu banco, netbanking ou no Multibanco.

Escolha uma data de pagamento próxima do dia em que recebe o seu salário

Esta é uma forma simples de pagar a sua fatura no dia ou até mesmo antes do dia limite para o pagamento do dinheiro gasto com o cartão.

Por exemplo, se recebe no dia 5 do mês, escolha uma data próxima, como 10 ou 15, para que, assim que receba o seu ordenado, possa efetuar o pagamento imediatamente.

Ao colocar a data de pagamento do cartão e demais contas junto da altura de receber o salário vai ajudá-lo a priorizar esses compromissos financeiros.

Caso, após o pagamento das contas, sobre dinheiro, esse valor pode reverter para um fundo de maneio ou para a satisfação de uma qualquer necessidade.

Fique atento ao dia de fecho da sua fatura

O fecho da fatura acontece 7 dias (ou 10, dependendo da sua instituição financeira) antes do vencimento da mesma sendo que, nessa data, já é possível efetuar o pagamento.

É importante relembrar que a data do fecho da fatura mensal é um excelente momento para fazer compras, uma vez que sempre que faz uma transação antes de a sua fatura fechar, essa compra entra na sua fatura atual. Traduzindo, as compras só passam para a fatura seguinte quando realizadas depois do fecho da mesma.

Procure pagar o total da fatura

Pagamento mínimo, crédito rotativo e parcelamento acarretam juros. Além disto, atrasos no pagamento do cartão de crédito podem acabar no envio das informações aos órgãos de proteção ao crédito, ao bloqueio e até ao cancelamento do cartão.

Por isso, tente sempre pagar o total da fatura do mês.

