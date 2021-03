Maia integra lista internacional das Cidades Educadoras

Um “roteiro comum” para a construção coletiva de cidades mais inclusivas, inteligentes e dinâmicas.

A Maia integra a Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), que tem por objetivo transformar as cidades através da educação. A adesão do município ocorreu em janeiro deste ano.

Fundada em 1994, a AICE é uma associação sem fins lucrativos, com sede em Barcelona, que funciona como uma estrutura permanente de colaboração entre governos locais de vários países, comprometidos com a Carta das Cidades Educadoras. Esta Carta surge como um “roteiro comum” para a construção coletiva de cidades mais inclusivas, inteligentes e dinâmicas. O objetivo principal da AICE passa por «transformar as cidades através da educação», vendo nesta o principal instrumento de mudança.

A Maia junta-se assim às mais de 500 cidades, espalhadas por todos os continentes, num total de 36 países, que fazem parte da Associação Internacional das Cidades Educadoras. Este projeto já alcançou mais de 105 milhões de pessoas por todo o mundo.

Em Portugal, conta já com 85 municípios associados, sendo agora a Maia um deles.