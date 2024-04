Mário Santos apresentado como Diretor Geral das Modalidades da candidatura de André Villas-Boas ao FC Porto

Ex-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem e chefe de Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Londres 2012, é o nome escolhido para reorganizar e expandir o universo das modalidades do clube, onde assumirá a responsabilidade de melhorar a estrutura organizativa das diversas modalidades do Clube, desde a formação até ao alto rendimento. O seu objetivo será ampliar a competitividade de todas as modalidades em atividade – valorizando e assegurando a inclusão das secções femininas. Estará igualmente comprometido em continuar a desenvolver o desporto adaptado com o mesmo nível de ambição.



Dedicar-se-á também ao estudo e integração de novas modalidades que se alinhem com a estratégia e cultura do FC Porto. Mário Santos vai dedicar particular atenção à importância da prática desportiva, estimulando a ligação estreita com o desporto na escola, como uma base para o crescimento eclético e sustentável do Clube. Uma estratégia que visa permitir formar atletas competitivos que possam representar o país em seleções nacionais e competições olímpicas.

Com 52 anos, Mário Santos traz consigo uma vasta experiência e um conhecimento profundo do sector desportivo, tendo desempenhado funções de liderança e gestão em diversas organizações de renome. Entre 2004 e 2013, Mário Santos presidiu a Federação Portuguesa de Canoagem, marcando significativamente o desporto em Portugal e contribuindo para o seu notável desenvolvimento e reconhecimento a nível nacional e internacional. Também foi membro da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal de 2009 a 2013, e distinguiu-se como Chefe de Missão de Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura 2010, e nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, refletindo a capacidade de gerir projetos de grande envergadura, promovendo o espírito desportivo e a excelência a nível internacional. Adicionalmente, foi Vice-Presidente da Associação Europeia de Canoagem de 2007 a 2015, e foi nomeado pelo Governo como especialista no Conselho Nacional do Desporto de 2016 a 2024.

Além do seu impacto no desporto, Mário Santos é reconhecido pelo seu trabalho académico e consultoria jurídica, tendo sido membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra e exercido advocacia com especialização em direito desportivo.

A escolha de Mário Santos para Diretor Geral das Modalidades reflete o compromisso da candidatura ‘Só há um Porto’ em promover uma gestão desportiva de excelência, inovação e integridade.

A experiência abrangente de Mário Santos, desde a gestão desportiva de elite até as contribuições nos âmbitos académico e jurídico, combinada com sua visão para o desporto no FC Porto, destaca-o como um recurso chave na equipa de André Villas-Boas.