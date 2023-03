AEP| As linhas com que se cose a Mortíssimo, o mais antigo salão têxtil da Península Ibérica

Foi com a lotação esgotada por cerca de 200 expositores divididos pelas áreas de tecidos e acessórios, agentes de tecidos, produtores e serviços, num total de 346 coleções em exposição numa área maior do que nas últimas edições, que o único salão têxtil português e o mais antigo da Península Ibérica abriu portas no mês passado na EXPONOR.

As novas coleções, as tendências, as novidades tecnológicas e a digitalização, sempre em torno do têxtil e do vestuário, marcaram a mais recente edição do certame que trouxe também à cena um espaço inovador – ‘O luxo do lixo’, que aliou a arte ao desperdício têxtil com a criação de uma peça de arte têxtil com resíduos doados pelos expositores.

A fasquia da Mortíssimo em termos de negócios concretizados tem vindo a subir de forma sustentada. Na verdade, a par da presença crescentemente robusta de compradores internacionais e imprensa de vários países, em 2022, a Associação Selectiva Moda aliou-se à AEP – Associação Empresarial de Portugal que, no âmbito da Enterprise Europe Network (um serviço da Comissão Europeia de apoio às PME e startups com potencial de crescimento), fruto do interesse por parte das empresas neerlandesas do sector têxtil em explorar Portugal como parceiro sustentável e circular, organizou uma missão de compradores holandeses, num trabalho conjunto com a Embaixada Neerlandesa em Lisboa e a RVO (Netherlands Enterprise Agency).

Esta estreita colaboração, que não se esgotou na feira, mas incluiu um follow-up contínuo e de grande proximidade pelas entidades organizadoras, teceu a base perfeita para a concretização de parcerias de negócio.

O sucesso da edição 60 do Mortíssimo já se concretizou em números: 15 negócios celebrados e muitos mais em vias de se concretizar. Empenhadas em dar continuidade a este sucesso, com a fasquia agora mais alta, a Associação Selectiva Moda e a AEP estão já a alinhavar uma nova missão empresarial a par da 62ª edição da Modtissimo, que regressa à EXPONOR em setembro de 2023.

