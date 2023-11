AEP_EEN| Primeira edição de Encontros Internacionais de Negócios entre Brasil e Portugal

O Brasil tem sido um parceiro incontornável da internacionalização da economia portuguesa. No âmbito da União Europeia, Portugal tem sido um dos Estados-membros mais empenhados em que as relações transatlânticas e a América do Sul permaneçam prioridades da política externa da Comunidade Europeia. Nesse sentido, Portugal tem apoiado o estabelecimento e o reforço de relações com vários Estados e grupos de países, através de diversos instrumentos e mecanismos, nomeadamente, a Parceria Estratégica com o Brasil, o Acordo de Associação UE-MERCOSUL e a modernização de acordos de comércio entre as duas regiões.

Neste contexto, a Enterprise Europe Network associa-se à Embaixada do Brasil em Lisboa e à Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes e Utilidades Domésticas (ABCasa), para organizar a primeira edição de Encontros Internacionais de Negócios entre o Brasil (fornecedores) e Portugal (compradores).

Desenvolvido em parceria com o Setor de Promoção Comercial (SECOM) da Embaixada do Brasil em Lisboa, este evento de matchmaking terá lugar a 29 de novembro de 2023, em formato exclusivamente virtual. Está direcionado para os associados exportadores da ABCasa das fileiras casa, decoração, utilidades domésticas e papelaria e futuros potenciais compradores portugueses.

A participação nestes Encontros de Negócios é gratuita e será feita através da plataforma B2Match.

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, na qualidade de entidade parceira da Enterprise Europe Network e de coorganizadora do evento, apoia de forma gratuita as empresas portuguesas no registo na plataforma B2B, na criação de um perfil de cooperação e na identificação de empresas com potencial para estabelecimento de parcerias de cooperação futuras.

Esta é uma oportunidade única para fazer conexões, networking, diversificar mercados, encontrar novos produtos e fechar grandes negócios entre Portugal e o Brasil.

Registe-se já em https://abcasa-internacional-rodada-de-negocio2.b2match.io/

Para mais informações, contactar:

Departamento de Inovação da AEP

inovacao@aeportugal.pt

Céu Filipe | Susana Pinto (Tel.: +351 22 998 15 00)