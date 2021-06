A importância do erro no Marketing debatido no Tecmaia

Os erros fazem parte do dia-a-dia das empresas e podem ser lições para outros projetos. Foi exatamente esta problemática que deu o mote para o evento “Marketing Mix do Erro”, que decorreu a 15 de maio, no Tecmaia.



Inspirar para Transformar, através de histórias reais de Profissionais de Marketing e Administradores de oito grandes marcas que debateram e analisaram o lado menos bonito dos negócios.

O evento não procurou evidenciar conquistas, mas a importância dos erros e as lições aprendidas que impulsionaram grandes Estratégias e Ações de Marketing.

Hélio Cabral, marketeer e organizador do evento, admite ser «um apaixonado pelo Markting e este já é o terceiro evento que organizo. Até aqui têm sido eventos maioritariamente de convívio. Este ano decidimos dar um passo mais à frente e criar algo, acima de tudo, que fosse disruptivo, ou seja, focarmos no erro ou a importância do erro no Marketing, que é um tema que ninguém aborda, porque, normalmente, as conversas, palestras, conferências, são todas em torno do sucesso. Mas, para que o sucesso seja alcançado, o erro faz parte, principalmente no marketing, onde não há fórmulas mágicas e o erro tem de ser, acima de tudo, uma aprendizagem e não algo criticável».

Há lições a aprender por detrás de decisões ou estratégias cujos resultados não foram um sucesso. Associar-se a esta iniciativa é, para o Livro de Elogios, uma oportunidade de apresentar a marca.

Ana Martins, comercial do “Livro de Elogios”, explica a participação no evento «conhecemos o Hélio, temos parceria com ele, e surgiu-nos este convite. Porque não ajudá-lo na organização, tornarmo-nos parceiros e podermos também ser um polo agregador e uma vantagem para todas as empresas, com a oportunidade de ainda apresentarmos o Livro de Elogios».

Após um longo período de impedimento de realização de eventos presenciais devido à Covi-19, esta iniciativa é recebida com agrado, capacitando as marcas com novas ideias e visões do Marketing.

Mariane Novais, diretora de Marketing da ARmazing, diz acreditar no evento que «traz para as marcas essa solução para o Marketing e para a Comunicação». Explica ainda que a ARmazing é «uma forma de inovar a comunicação, transformando imagens em movimento, e isso, para as marcas, é fantástico, porque sai de uma coisa estática para promover uma interação ainda maior com o consumidor e com o cliente».

A presença neste evento trouxe ainda a oportunidade de conhecer pessoas do mundo do Marketing, realizar networking, trocar experiências e opiniões, potenciando negócios e parcerias.

José Rodrigues, visitante do evento, explica que «trabalho na área de parcerias, o meu interesse neste evento foi, basicamente, fazer “networking”, perceber também qual o interesse das marcas e no seu processo de marketing. Portanto, para mim, é uma primeira aventura e estou aqui para aprender», revelou.

Há erros que se transformam em oportunidades de sucesso e Hélio Cabral dá um exemplo concreto.

Hélio Cabral acredita que «muitas vezes aquilo que podemos considerar um erro, imaginemos um lançamento de um produto, em que efetivamente o lançamento do produto foi um erro, mas a tecnologia não foi um erro, e pode ser utilizada futuramente. Temos o caso do “Google Glasses”, que, por exemplo, em 2004, se não estou em erro, foi um fracasso em termos comerciais, mas hoje em dia a tecnologia está presente nos nossos smartphones, na realidade aumentada etc… », explica.

Um evento que deu destaque aos bastidores e que mostrou que, por detrás de grandes sucessos, podem estar lições muito valiosas que resultaram de ações que falharam.

REPORTAGEM EM VÍDEO disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sIauHsAUiaQ