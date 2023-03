LIGA: Em jogo pobre, Dragões vencem 3-2 o Estoril

Foi uma primeira parte muito lenta com pouco futebol da equipa do FC do Porto que acabaria por chegar ao intervalo a vencer, depois de ter marcado aos 9 minutos por Grujic numa emenda na sequência da marcação de um canto, mas que permitiu ao Estoril chegar à igualdade, aos 28 minutos, por Tiago Gouveia depois de uma bola confusa à entrada da área, conseguiu ficar frente a frente com Diogo Costa e rematar longe do seu alcance.



Sequência do golo do FC do Porto

O FC do Porto reagiu e passado poucos minutos também em jogada confusa, André Franco conseguiu fazer o golo da vantagem depois da bola ter a sido rechaçada pelo poste da baliza do Estoril. A partir daí foi continuou um jogo empastelado e sem grandes oportunidades de parte a parte.



Ex-Estoril, André Franco não festeja o seu golo, mas os colegas sim

Na segunda metade o jogo continuou lento, quezilento e sem oportunidades a não ser aquelas que acabaram por ditar os golos, ambos de pênalti. Primeiro Estoril que conseguiu empatar aos 68 minutos numa mão de Pepe dentro da área e golo de André Geraldes na conversão, e depois do FC do Porto num corte à queima feito à entrada da área sobre Taremi, que chamado a marcar não hesitou, nem falhou, fechando o resultado no 3-2 final.



Golo de Taremi ma marcação de grande penalidade

Quase a fechar o Estoril teve uma grande oportunidade por João Santo mas a bola saiu ao lado. Ainda antes de terminar, André Geraldes levou o segundo amarelo e foi expulso. Do lado do FC do Porto preocupação com a lesão de João Mário, que saiu por não conseguir continuar em campo, após uma aparatosa queda quando tentou intercetar uma bola a meia altura.

Na próxima terça-feira novo jogo no Dragão, desta feita para a Liga dos Campeões com os portistas a terem de vencer, por mais de um golo para continuarem na prova.