AEBA celebra 23º aniversário com Gala do Associado

A AEBA- Associação Empresarial do Baixo Ave celebra o seu 23º aniversário e para comemorar retoma a realização da Gala do Associado, com o objetivo de «reconhecer e homenagear as Empresas Associadas que completam 10, 15 e 20 anos de ligação à AEBA e também de destacar e premiar aquelas que alcançaram o distinto Estatuto de PME Excelência, entre os PME Líder» refere Alexandre Teixeira, presidente da direção.

O evento, que terá lugar no dia 25 de outubro na Quinta Palácio Rauliana, terá como convidado de honra o advogado e comentador, Luís Marques Mendes.

O Maia Hoje e as 1 000 Maiores Empresas estarão presentes como Media Partners.

Programa:

18H30

Receção & Acolhimento

18H45

Aperitivos & Networking

20H00

Jantar

21H00

Sessão Especial de Aniversário

Presidente da AEBA

Convidado de Honra

Reconhecimento aos sócios

Presidentes das Câmaras Municipais

23H30

Brinde de Aniversário e Encerramento

A Gala é aberta ao público. Inscrições em https://gala.aeba.pt/