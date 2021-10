Porque é o SEO (cada vez mais) necessário num negócio?

O Search Engine Optimization (SEO) chegou ao marketing digital ainda de forma muito rudimentar há cerca de 20 anos, mas continua a reforçar a sua importância crescente todos os dias. Para perceber porquê, bastaria dizer que se estima que o Google processe pelo menos 3.5 mil milhões de pesquisas por dia. De acordo com números recentes, existem 4,66 mil milhões de utilizadores na Internet. É este o potencial da internet – virtualmente infinito.

O SEO é uma ferramenta de marketing digital que permite alavancar os resultados nas páginas de resultados dos motores de busca (SERP). Para se compreender a importância e a dimensão desta técnica, saiba que já existe mais do que uma agência SEO em Portugal – como a Unik SEO – dedicadas exclusivamente a esta ferramenta.

De acordo com um estudo HubSpot, cerca de 64% dos marketers investem ativamente tempo em search engine otimization, integrado na estratégia de marketing digital. Seguramente que esta percentagem aumenta quando se fala de negócios que dependem da prestação digital. Analisemos uma empresa virtual – a Empresa X – para melhor entender como pode o SEO ser uma vitamina digital para negócios.

Como uma agência de SEO pode ajudar?

De forma muito simples, partilhamos o exemplo da empresa X. A Empresa X é uma empresa do setor têxtil no Vale do Ave. Tem tradição, qualidade, identidade e profissionais dedicados. Faz camisas de indubitável qualidade.

Em 2021, lançou uma linha de camisas orgânicas com look contemporâneo que procura vender através do seu site – que tem uma loja online integrada. Contudo, se pesquisarmos no Google por “camisas orgânicas em Portugal” a Empresa X só aparece na nona página de resultados do motor de busca. A Empresa X tem uma equipa de marketing competente, mas está claramente a precisar de ajuda no ambiente digital para fortalecer a sua presença online nos motores de busca.

No caso da Empresa X, uma agência de SEO tem pela frente a tarefa de posicionar a sua página no topo do ranking dos resultados orgânicos (isto é, não pagos) de motores de busca como o Google. Para tal, vai operar em duas dimensões: na página e fora da página.

De uma forma resumida, a página da Empresa X terá que ser otimizada tecnicamente de forma a permitir que os robots do Google a reconheçam e analisem facilmente. Essa tarefa será conjugada com uma estratégia de backlinks fora da página.

O resultado dessas duas ações – que não são instantâneas – deve produzir efeitos a médio-prazo na presença da Empresa X nas páginas de resultados dos motores de busca. Em suma, o objetivo é conduzir a Empresa X ao topo do ranking do Google quando se procura por “camisas orgânicas em Portugal”.

As pesquisas nos motores de busca são extraordinariamente precisas – isto é, traduzem uma necessidade específica, que em teoria aponta para uma venda. Contudo, o caminho não é direto. A ideia parece simples: relacionar um produto que se está a vender com a necessidade que leva à sua procura na internet. Porém, o ecossistema digital é altamente competitivo. É que por cada Empresa X, há uma Empresa Y que está nos lugares cimeiros nas páginas dos resultados de busca.

As vantagens que uma agência de SEO pode oferecer?

Visibilidade

A maioria da atividade online começa com uma procura no Google ou noutro motor de busca. Estar presente no topo do ranking é determinante para um negócio!

Tráfego

As procuras orgânicas nos motores de busca são as maiores fontes de tráfego para os websites. Recorrendo ao exemplo anterior, se a Empresa X estiver no topo do ranking do Google, a probabilidade de ter mais tráfego aumenta exponencialmente.

Conversão

O tráfego tem um objetivo: a conversão. Isto é, vendas. Vamos a um exemplo: a Empresa X tem um 10.000 visitas por mês. Se passar a ter 50.000 e 2% desses converterem em vendas, isso significa mais 800 vendas por mês.

Em resumo, o SEO não é só encher textos com palavras-chave nem tem apenas uma dimensão de otimização técnica.

Envolve estudo, pesquisa, benchmarking, auditoria, estratégia e conteúdo bem pensado e estruturado, dentro da página e fora da página – para conferir relevância, autoridade e confiança a determinado site. Essa conjugação de técnicas é que o vai impulsionar para os primeiros lugares das páginas de resultados dos motores de busca.

O SEO é uma ferramenta que requer tempo e investimento. Mas é uma que fará, garantidamente, toda a diferença para a Empresa X. E para a sua também.

Artigo com a colaboração de Unik-SEO – Digital Marketing Agency