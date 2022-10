Liga: SC de Braga impotente para conter Dragões, que vencem por 4-1

Jogava-se a oitava jornada da Liga e o FC do Porto entrava em campo com menos 3 pontos que o SC de Braga pelo que obviamente precisava de recuperar os pontos, nesse sentido apenas a vitória lhe interessava, começando a fazer por isso desde o início. Apesar de mais posse e pressão os minutos iam passando e apesar de criarem mais oportunidades junto da baliza do Braga, elas não eram evidentes, ou constituíam perigo para a equipa bracarense durante a primeira meia hora de jogo.

Só que chegado o minuto 32, Taremi isolou-se e perante a chegada de Mateus não conseguiu rematar, sobrando a bola para a Eustáquio que centrou da esquerda aparecendo Evanilson a introduzir a bola na baliza sem qualquer oponente, fazendo o primeiro do jogo.

Primeiro do jogo, por Evanilson

A bola veio ao centro, e o SC Braga, talvez um pouco anestesiado com o golo sofrido praticamente na primeira oportunidade a sério do FC do Porto, perdeu a bola no meio do campo, e Taremi lançou para a corrida do Pepê que chegou à linha, centrou, surgindo Eustáquio, completamente sozinho, a rematar na centro da área, e a fazer o segundo para a equipa da casa. Em dois minutos os Dragões passavam a vencer por 2-0, ao mesmo tempo que o estádio entrava em delírio com esta vantagem conseguida em tão pouco tempo, e mais tranquilizadora do que um golo apenas.

2-0 por Eustáquio

O SC de Braga praticamente só conseguiu responder aos 43 minutos quando Diogo Costa saiu a Iuri Medeiros, falhou a interceção, deixando o Bracarense isolado e sem ninguém na baliza. Rematou de pronto, mas errou por centímetros o alvo, depois da bola passar em frente à linha de golo.

Remate de Medeiros após saída em falso de Diogo Costa

Em cima do minuto 45 foi Rodrigo Conceição a ganhar a bola no meio campo, correu para a linha de fundo, centrou, Taremi recebeu e serviu Bruno Costa, com este a rematar em zona de penalti mas Matheus, a defender mantendo-se o resultado ao intervalo, com um FC do Porto mais pressionante e a justificar a vantagem.

No recomeço o SC de Braga surgiu mais empenhado em reduzir a vantagem e logo aos 52 minutos Ricardo horta teve uma oportunidade de soberba quando rematou sem hipótese de defesa para Diogo Costa, que viu a bola embater na trave esquerda da sua baliza.

Não entrou aí mas entrou passados dois minutos, numa perda de bola de Uribe, e um autogolo de Pepe ao tentar fazer um corte de bola próximo da baliza, relançando o jogo, e as hipóteses de restabelecer a igualdade dos visitantes.

Autogolo de Pepe, o terceiro da carreira

Mas foi Sol de pouca dura porque aos 63 minutos, Taremi, recebeu dentro da área, fez um túnel em Tormena, ficou isolado, podia ter rematado, não foi egoísta, passou a Pepê que não enjeitou e fez o terceiro, restabelecendo a confiança que dois golos de vantagem dão.







Sequência do golo de Pepê, depois de uma “maldade” de Taremi a Tormena

Apesar disso o SC de Braga não desistia e continuava a tentar chegar à baliza do FC do Porto. Aliás Álvaro Djaló, aos 72 miuntos surgiu isolado, rematou de primeira com bastante oportunidade, mas não atingiu a baliza.

Sentindo o perigo, os Dragões sacudiram a pressão a partir dos 80 minutos. Surgiram duas ou três vezes próximo da baliza, criaram oportunidades, e aos 83 minutos Taremi aparece isolado, e quando tentava contornar Matheus Magalhães, este derrubou-o em falta, fora da área, mas não evitando o vermelho direto, mostrado por Artur Soares Dias. Na marcação do respetivo livre, em posição frontal, já com Tiago Sá na baliza, Taremi rematou fraco e por muito por cima da baliza.



Derrube de Matheus a Taremi

Nos minutos finais o FC do Porto criou várias outras oportunidades, e acabaria por fazer o quarto golo, aos 95 minutos por Galeno a passe de Veron.



Golo de Galeno, após passe de Veron

Com este resultado o FC do Porto iguala na pontuação os Bracarenses, com 19 pontos, ambos a dois do Benfica que se vencer amanhã em Guimarães poderá reforçar a liderança com 5 pontos de distância.

Na disputa entre os oponentes desta noite, os Dragões somam agora 110 vitórias contra 25 derrotas, ou 91-19 se nos cingirmos apenas aos jogos de campeonato.