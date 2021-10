«Colaboração é a palavra chave» para promover e potenciar a região Galiza-Norte de Portugal

A nova sessão do Ciclo de “pequeno almoço” realizou-se na sede AEP, em Matosinhos, no dia 22 de setembro.

A colaboração em rede entre entidades locais e organismos europeus foi o tema da “conversa ao pequeno-almoço” que, numa organização conjunta, a Associação Empresarial de Portugal (AEP),a Entreprise Europe Network (EEN) e a Rede Mundo Atlântico (RMA), associação de empresários com origem na Galiza, promoveram no dia 22 de setembro.

A sessão contou com a presença de Luís Miguel Ribeiro e Paulo Vaz, respetivamente, presidente e administrador da AEP; Céu Filipe, Diretora de Inovação da EEN; de Mariano Gómez-Ulla, presidente da RMA, e de José Manuel Baltar Blanco, presidente da Depotación Provincial de Ourense e da associação Partenalia, associação europeia de governos provinciais (formada por autarquias locais intermédias de países europeus) e ainda com cerca de vinte empresários de diversas áreas, interessados no tema.

Segundo Luís Miguel Ribeiro, «momentos como este são de facto momentos de afirmação e são sinal de que estamos a defender os interesses dos nossos empresários, a contribuir para a criação de riqueza, criação de emprego e para voltarmos a ter uma economia dinâmica, que se continue a afirmar», acrescentando ainda o presidente da AEP «Estamos numa fase em que é importante criar novas ideias, desenvolvermos novos projetos, prepararmos formas de contribuir para fortalecer esta relação e esta cooperação indo buscar os recursos que nos serão disponibilizados nestes programas europeus».

A nível das Smart Discussions, José Manuel Baltar Blanco, que também foi o orador principal da sessão, começou por dizer que «a colaboração é a palavra chave deste encontro», uma vez que um dos principais objetivos é o aproveitamento do forte potencial da região transfronteiriça Galiza – Norte de Portugal para promover o crescimento de ambas as regiões». Como presidente da Deputación Provincial de Ourense, José Blanco refere variadíssimas oportunidades que se abrem, contudo vê no termalismo «uma oportunidade de negócio importantíssima», uma vez que a sua província «tem uma excelente gastronomia, tem parques naturais, património arquitetónico, cultural e não há outro país na europa com o potencial termal, as águas medicinais, como este», acreditando «no papel importantíssimo do norte de Portugal, neste sector e em outros, e nas sinergias que se podem desenvolver entre ambas as regiões». Considera ainda, a digitalização do turismo como um projeto europeu que deve ser dinamizado nesta zona. Isto permitirá «pôr em marcha o turismo à carta, ou seja, um turismo mais personalizado».

De lembrar que o fundo europeu “Interreg Europe”, direcionado para a ajuda aos governos regionais e locais em toda a Europa visa desenvolver e implementar políticas melhores, criar um ambiente e oportunidades para partilhar soluções e para a aprendizagem política. Este apoio, como refere José Manuel Baltar Blanco, «ajuda a desenvolver e executar projetos, de modo a criar emprego. Também o “Next Generation”, surge como um instrumento temporário de recuperação no valor de mais de 800 mil milhões de euros destinado a ajudar a reparar os danos económicos e sociais imediatos provocados pela pandemia da Covid-19, que deve ser aproveitado».

Por sua vez, Céu Filipe na apresentação desta iniciativa refere «estamos no início de um novo Quadro Plurianual de Apoio Financeiro – 2021/2027 o qual marca também um novo ciclo de oportunidades de financiamento. Novas ideias, novos projetos e novas tecnologias poderão beneficiar das múltiplas oportunidades que nos serão disponibilizadas ao longo dos próximos sete anos. Para isso, é necessário que nos organizemos, que criemos parcerias de colaboração inteligentes, capazes de responder de forma robusta aos desafios que os fundos europeus nos estão já a propor». A Diretora de inovação da EEN adita ainda que «acreditamos que iniciativas como esta tem todo o potencial para criar novas relações entre empresas, autoridades regionais e entidades chave do sistema científico e tecnológico aproveitando assim o forte potencial que a proximidade, por um lado, e o carácter internacional que a Região Transfronteiriça Galiza- Norte de Portugal encerra para promover e potenciar o crescimento de ambas as regiões».