Páscoa 2022 – uma Páscoa estranhamente insólita

Se pensarmos na Páscoa que vivemos em 2021, será que poderíamos imaginar que o Mundo estaria, agora, confrontado com a mais grave crise de segurança na Europa, com uma guerra que ameaça a Paz global e relança a problemática da nova ordem internacional e dos delicados equilíbrios geoestratégicos.

A invasão da Ucrânia por parte da Rússia é, inequivocamente, uma inaceitável violação do Direito Internacional, tendo em conta que a Ucrânia é um Estado independente e soberano, facto pelo qual a invasão tem de ser liminarmente repudiada, assim como todos os horrores de uma guerra que está a ceifar vidas inocentes e a provocar um clamoroso sofrimento, principalmente no seio do povo ucraniano.

Toda a solidariedade, toda a ajuda humanitária e todo o apoio que possamos dar à Ucrânia e ao seu povo, sendo nossa obrigação humanista é o mínimo que podemos fazer nesta altura. E é o que temos estado a fazer, organizando e agregando os esforços individuais e coletivos, quer de pessoas anónimas, como de instituições e empresas maiatas que têm revelado uma enorme generosidade. Generosidade que nos permitiu já enviar 2 camiões TIR carregados de ajuda humanitária, contendo diversos bens de primeira necessidade, material de primeiros socorros, medicamentos e outros bens essenciais. E foi imbuídos deste espírito de ajuda humanitária e fraterna que enviamos um autocarro à Polónia, para trazer 52 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, que se refugiaram da guerra, vindo viver para a Maia.

Neste ano de 2022, penso que esta insólita Páscoa pode e, a meu ver, deve servir para refletirmos que caminhos podem levar à Paz, posto que ninguém, dotado de bom-senso e realismo, pode acreditar que a Paz se alcançará pela via do conflito bélico e do crepitar das armas.

Se queremos a Paz, temos de nos comportar como arquitetos e construtores da Paz, como tem procurado fazer, incessante e incansavelmente, o Presidente da França, Emanuel Macron, que ainda não desistiu da via do diálogo, mantendo em aberto um canal diplomático direto com Vladimir Putin.

Para que não haja sombra de dúvida sobre o que pensa, o Presidente Macron tem condenado, veementemente e sem tibiezas, a posição da Rússia e a invasão da Ucrânia, contudo não confunde Putin com a Rússia ou com o seu povo e, prudentemente, fala com o Presidente da Rússia, com a consciência de que tem de respeitar a cultura e o povo russo que, como sabemos, não está unanimemente ao lado do seu governante, bem pelo contrário, até se tem manifestado corajosamente contra as suas opções expansionistas.

Na verdade, o Presidente Macron, como aliás já o disse publicamente, não esquece que a Rússia também faz parte da Europa. E nessa perspetiva, tem afirmado insistentemente, que não é caminho para a Paz, fechar as portas à diplomacia ou destruir as pontes para o diálogo, inviabilizando qualquer solução fora do cenário de guerra. Ele sabe que só esse caminho poderá salvar milhares de vidas inocentes e fazer calar as armas.

Caros leitores, confesso que me revejo inteiramente na posição de princípio e na visão diplomática de Emanuel Macron, mantendo intacta a minha solidariedade com o povo ucraniano que tem resistido heroicamente a uma invasão brutalmente desproporcionada.

Desejo a todas as famílias maiatas uma Páscoa feliz, na esperança que em 2023 estejamos novamente a festejar a Páscoa com Paz em toda a Europa.

António Silva Tiago

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA