Liga: FC do Porto aplica chapa 5 ao Benfica e reabre esperança do segundo lugar

Perante 49013 espetadores, aconteceu mais um clássico no Dragão, desta feita com a equipa da casa a precisar de vencer para reduzir o atraso, e ainda manter alguma esperança de chegar ao segundo lugar que via playoff ainda permite sonhar com a presença na próxima edição da liga dos Campeões.

Do lado do Benfica, vencer seria bom, mas um empate também seria visto com bons olhos, pois manteria a distância e não perdia contato para o Sporting, atual líder.

O jogo começou com os Dragões em ataque rápido e acutilante, criando desde cedo várias oportunidades. Até que aos 20 minutos, na sequência de um canto Morato desvia para trás, onde aparece ao segundo poste Galeno a rematar para o golo, criando uma onde de entusiasmo nas bancadas.





Galeno a inaugurar o marcador e a festejar

Os minutos seguintes ainda deram FC do Porto, mas lentamente o Benfica foi tendo mais posse, criando algum perigo na defesa portista, nomeadamente quando aos 34 minutos Rafa obrigou Diogo Costa à defesa da noite.

Não marcou, mas a bola voltou a entrar na baliza forasteira, e novamente por Galeno, após cruzamento de cabeça de Evanilson, fechando o 2-0 com que terminou a primeira parte. Um resultado que se pode considerar justo pela produção portista, sobretudo nas alas onde os jogadores do Benfica nunca acertaram nas marcações.



O 2-0 novamente por Galeno

Na etapa complementar o Benfica surgiu com outra postura à procura de chegar ao golo, mas logo aos 55 minutos seria o FC do Porto a fazer o terceiro. Desta feita com incursão rápida de Galeno que cruza para a área onde surgiu Wendell a finalizar, dando força à sua recente chamada à seleção canarinha.



O 3-0 por Wendell

Como se não bastasse cinco minutos depois, Otamendi que já havia visto um amarelo, voltou a prevaricar com falta dura sobre Pepê que não deu espaço ao árbitro para perdoar a expulsão.

João Pinheiro a mostrar o vermelho a Otamendi

Com apenas 10 em campo, o Benfica viu Nico Gonzalez desperdiçar uma oportunidade defendida por Trubin, antecedido de um remate de Francisco Conceição, que passou a rasar a barra de Trubin.

Perante um Benfica impotente para reagir o FC do Porto começou a gerir tempo e resultado, mas aos 75 minutos volta a marcar por Pepê a assistência de Nico Gonzalez, entrando assim no campo da goleada que não terminaria aí pois ainda antes do final, o recém entrado Namaso fez o quinto da partida, e do FC do Porto, selando assim a terceira goleada ao rival por estes números, depois de 1996 na Luz, e 2010 já neste estádio.

Foi um jogo perfeito dos Dragões, praticamente de sentido único, com domínio absoluto, de tal forma que o resultado até poderia ter sido mais dilatado.

A nível de campeonato, a vantagem do Benfica fica reduzida a 6 pontos, com goal average entre estas equipas favorável ao FC do Porto. Apesar do elevado grau de dificuldade, pode ainda permitir a recuperação da equipa de Sérgio Conceição, no acesso ao play-off da Liga dos Campeões, através do segundo lugar da classificação final, uma vez que o primeiro parece quase entregue ao Sporting.