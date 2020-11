«No outro dia contagiei a minha avó… e enterramo-la hoje!»

“Dura” campanha da Comunidade de Madrid (Espanha), tem dado resultados.

A comunidade de Madrid, Espanha, uma das zonas europeias onde o nível de contagiados e falecidos é mais elevado, lançou uma campanha “dura”, segundo dizem «necessária», para consciencializar a população sobre o elevado perigo de contágio.

A campanha de três milhões de euros, em televisão e online, considerada «a mais potente em anos, pretende mexer com a consciência das pessoas e passar a mensagem da importância de cumprir as medidas sanitárias para evitar contágios», disse a propósito Isabel Dias Ayuso, presidente da Comunidad, ao diário ABC.

A mensagem também chegará à imprensa escrita, as rádios e às ruas.

A 18 de Novembro, Espanha registava 15318 novos casos diários, uma ligeira baixa, com uma média de 328 casos por milhão de habitantes nos últimos 7 dias e 42039 mortes desde o início da pandemia.

Em Portugal, na mesma data, registavam-se 5891 novos casos diários, uma ligeira subida, com uma média de 614 casos por milhão de habitantes nos últimos 7 dias e 3632 mortes desde o início da pandemia (fonte eldiário.es).