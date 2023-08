Sinodalidade e o turismo

Grato ao Papa Francisco por tudo o que tem significado no Mundo. Voltei a acreditar. Ao impor uma nova modalidade, integrativa, no discurso da Igreja acaba por tornar o principal motor de desenvolvimento económico de muitos países. Dissertamos sobre competitividade e a importância para as economias do turismo religioso que é, na verdade, um excelente motor de desenvolvimento de regiões e de muitos países. O Papa pediu a todos os cristãos para se tornarem sinodais. Quando o conceito foi pedido à Comissão Teológica Internacional (CTI) para ser aprofundado poucos o conheciam e questionavam o que queria e ao que vinha, o Papa. Era uma palavra (técnica) usada, com frequência, por advogados e burocratas, mas hoje, é moda e pode conduzir à resolução dos múltiplos problemas que igreja enfrenta. Os significados mais antigos apontavam para o sínodo (reunião de bispos) e a CTI conseguiu encontrar semelhanças, na história, para justificar. O que o Papa fez foi transformar o conceito, aparentemente abandonado, e de forma criativa, alargar a toda a Igreja e a todos os crentes, descobrindo melhores soluções para enfrentar o futuro, como desfio. Tornar a Igreja competitiva, na forma sinodal. A reflexão que o Papa quis mostrar ao Mundo tem a ver com o Turismo. Qual a atividade que une, que relaciona, que interlaça, que cria emoções e que cria ligações? Só o turismo. O Papa Francisco, um latino americano, com uma visão menos institucional, quis e quer que todos integrassem a Igreja de forma criativa e no fundo, aprendessem formas de relacionamento melhores. A vertente que interessa aprofundar é a importância na competitividade do Turismo, já que vivemos momentos de grande ansiedade, face aos problemas económicos que a Guerra, provocada pela Rússia, nos está a fazer. Foi a mudança que quero louvar na coincidência da visita do Papa a Portugal, já que a forma e o conteúdo do sentido, na Sinodalidade, é coincidente nas vertentes humanistas do Turismo. Obrigado Papa Francisco!

Amaro Correira

