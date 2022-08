Supertaça: FCPorto vence Tondela (3-0) e soma mais uma ao pecúlio

Supertaça: Dragões vencem Tondela (3-0) e somam mais uma ao pecúlio

Depois da final da Taça de Portugal como último jogo oficial da época transata, chegou a vez do tira teimas que acontece quando um clube que a venceu também foi campeão, no caso o FC do Porto. Chegamos assim ao primeiro jogo oficial da presente época, e à Supertaça Cândido de Oliveira, onde o FC do Porto tem grande historial de conquistas, e o Tondela se apresenta pela primeira vez, desta feita com regresso a Aveiro ao Estádio Municipal.

As premissas de favoritismo repetiam-se, e até eram mais desfavoráveis para o Tondela que regressou á segunda liga, mudou de treinador para Tozé Marreco antigo goleador da equipa, perdeu alguns jogadores, e, por castigo, está por duas épocas impossibilitado de adquirir jogadores. Do lado dos Dragões também houve perdas como Mbemba, Vitinha, Fábio Vieira, e menos utilizado, mas significativa, de Francisco Conceição, mas manteve a estrutura técnica, e ainda incorporou entre outros David Carmo, impossibilitado por castigo, e Veron, uma jovem promessa. Só que o rol de castigados para esta final era bem maior não podendo contar com Otávio, Diogo Costa e Fábio Cardoso, bem como o lesionado Wilson Manafá, problemas que para esta partida não afetam o Tondela, podendo ainda contar com vários juniores que subiram ao plantel principal.

Com estes indicadores a verdade é que o jogo, que contou com 28.205 espetadores, começou como seria de prever com o FC do Porto ao ataque, posse de bola constante mas com dificuldades em ultrapassar a barreira defensiva do Tondela, que com uma linha de cinco defesas muito bem organizada ia chegando para as encomendas, mesmo quando aos 26m Evanilson surgiu na cara do golo, mas Niasse cortou-lhe a hipótese de marcar, o que repetiu logo a seguir diante Loader. Mas golo não aconteceria, e só ao minuto 29, após canto marcado por João Mário, Evanilson desviou de cabeça, e ao segundo poste surgiu Taremi que rematou de primeira abrindo o marcador.

Remate de Taremi para o primeiro da partida

O segundo golo surgiria logo a seguir, agora por Evanilson que apareceu na recarga após remate de Taremi desviado por Niasse com a bola a embater primeiro no poste.

Golo de Evanilson

Mais perigo só quase a fechar a primeira parte com Grujic a desviar de calcanhar e Loader, novamente, a surgir diante de Niasse que voltou a desfazer-lhe as ilusões de marcar neste jogo.

Na metade complementar, foi a vez do Tondela surgir mais afoito, sem, contudo, chegar com perigo à baliza desta feita a cargo de Marchesin por castigo de Diogo Costa. O FC do Porto foi gerindo o tempo e acabou por também não criar grandes oportunidades, no entanto aos 82, Taremi recebeu a bola na esquerda, avançou para o centro do terreno e de fora da área desferiu um remate colocado ao canto da baliza, sem hipótese de defesa para o guardião do Tondela, fazendo o terceiro da equipa e fechando o resultado que viria a ser o final.

Lance de ataque do homem do jogo