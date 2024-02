Liga dos Campeões: Galeno fez a diferença no marcador frente ao Arsenal

De volta à fase a eliminar da prova, a quinta em sete anos de FC do Porto com Sérgio Conceição ao leme, em que por duas vezes chegou aos quartos de final, restava hoje aquilatar da capacidade da equipa perante o poderoso Arsenal, atual terceiro classificado da Liga Inglesa, e primeiro classificado da fase de grupos onde também estavam o PSV, Sevilha e Lens.

Começou melhor o FCPorto, com mais pendor ofensivo mas sem conseguir aproximação à baliza, e ainda menos criar perigo. Até que aos 20 minutos, numa incursão pela direta de Francisco Conceição, este faz o centro e à boca da baliza Galeno, remata ao poste, e na insistência para fora, talvez o mais difícil de fazer naquela posição.

Primeiro remate

Bola ao poste

Recarga para fora A dupla oportunidade perdida

Sentindo o perigo, o Arsenal começou a controlar mais o jogo e a invadir terrenos opostos, como não tinha acontecido até aí. No entanto a melhor oportunidade voltou a acontecer para a equipa da casa através de remate perigoso de Evanilson, após entendimento com Pepê, quando iam decorridos 39 minutos.

No rescaldo da primeira parte o Arsenal teve mais posse de bola com 68%, e cinco cantos contra zero, mas a haver vantagem no marcador só o FC do Porto a justificava, nesses primeiros 45 minutos muito táticos de parte a parte.

A “Armada” defensiva do Arsenal

No reatamento foi novamente o FC do Porto a criar uma verdadeira oportunidade, aos 67 minutos, por Evanilson, com Declan Rice, na última, a desviar para canto. Nesta fase assistiu- se a um jogo mais aberto e rápido de ambas as equipas, mas sempre a faltar o perigo eminente que apaixona os adeptos nas bancadas. Isso ficou mais para final, especialmente quando, já depois dos 90 minutos, Galeno rematou de fora da área, em arco, fazendo o esférico passar fora do alcance de David Raya , e assim fazer o golo, alcançar a vantagem no marcador, e a galvanização das bancadas. Pouco depois o árbitro apitou para o final, e com este resultado o FC do Porto chega à segunda mão com um golo que pode muito bem ser decisivo no desfecho final da eliminatória.