Projecto “INEDIT MAIA” com nota “Excelente” em avaliação independente

Desde 2018, no concelho, em termos de educação «ninguém fica para trás». Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, com bons resultados, diz o “SINCLab – Social Inclusion Laboratory”.

O Município da Maia implementa, desde 2018, o programa “INEDIT MAIA – Inclusão Pela Educação, Investimos em Ti”. Um programa alavancado pelo princípio de que na Maia «ninguém fica para trás» e baseado no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.

O “Inedit Maia” tem uma abordagem genérica cimentada em 4 eixos de atuação: Descobrir+; Participar+; Compreender+ e Comunicar+. Tendo um fortíssimo enfoque de envolvimento de todos os elementos que constituem uma comunidade educativa é um promotor de novos posicionamentos na relação escola-família-comunidade, potenciando o espírito colaborativo nestes contextos, na perspetiva de um processo de diagnóstico precoce de circunstâncias que exijam intervenção no âmbito do combate ao insucesso escolar.

Ao longo do período de implementação do INEDIT MAIA, foram levadas a cabo quatro ações de grande relevo (Supertabi.Maia; Desafios em Férias; Somos Feitos de Palavras e Penso, Logo Cresço), quer pela forma como impactaram as comunidades educativas, quer pelo modo de intervenção disruptivo e inovador.

Supertabi.Maia

A ação “Supertabi.Maia” foca-se na inovação pedagógica mediada por tecnologia, com uma fortíssima aposta na formação de professores, que promovem iniciativas de aprendizagem ativa, motivadora e centrada no aluno, através da utilização pedagógica de dispositivos eletrónicos móveis – os “tablets”.

Desafios em Férias

Observando a Escola como um polo primordialmente agregador, a ação “Desafios em Férias” manteve esta dinâmica na vida de alunas e alunos especiais que se encontram inseridos nos Centros de Apoio à Aprendizagem. Através do recurso às artes e a contactos distintos daqueles que o dia-a-dia lhes oferece, numa perspetiva lúdica e pedagógica, conseguiram desenvolver-se níveis de autoestima, relacionamento e afetividade ímpares, que marcam a diferença na vida de cada um e das suas famílias.

Somos Feitos de Palavras

A construção narrativa é, na sua essência, o princípio da relação da criança com o mundo que a envolve e, portanto, o “Inedit Maia” criou uma outra ação desafiadora para crianças de 1º e 2º ano de escolaridade: Somos Feitos de Palavras. A orientação das narrativas adaptadas a ateliers criativos, onde a representação se mistura com as artes visuais e o contar da história, são o processo de construção de crianças com amor pelas palavras.

“Penso, Logo Cresço”

A Filosofia ao serviço de faixas etárias tão jovens como as do segundo ciclo do ensino básico pode, à primeira vista, parecer um desafio. E assim o é. Na ação Clubes de Filosofia “Penso, Logo Cresço”, os jovens desenvolvem competências de argumentação e expressão verbal, acicatando o espírito crítico e a capacidade de diálogo, sendo uma das ações “Inedit Maia” com um nível de intervenção mais paradigmático e diferenciador.

Impacto Social do “Inedit Maia” faz a diferença em contexto COVID-19

O contexto pandémico da COVID-19 impôs-se imperativamente nas atividades letivas, desde há exatamente um ano a esta parte. Todas as ações levadas a cabo no âmbito do planeamento do “Inedit Maia” tiveram de ser ajustadas e adaptadas, em virtude da distância imposta pela crise sanitária.

A plataforma “Participa+” alojada no site oficial da Câmara Municipal da Maia, foi o elemento estruturalmente difusor dos conteúdos digitais, que se criaram e adaptaram para que os alunos e alunas mantivessem o estrito contacto com as iniciativas em que se encontravam envolvidos/as, e a relação com o contexto da comunidade educativa no seu todo, garantindo, assim, a continuidade no processo de aprendizagem e contribuindo para a conciliação da vida familiar e profissional das famílias.

Impacto avaliado pela Universidade do Porto

A avaliação de Impacto Social do “Inedit Maia” está a cargo do “SINCLab – Social Inclusion Laboratory” da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto que, apesar dos constrangimentos impostos pela pandemia, retiraram impactos fortemente positivos deste Projeto.

Professores consideram “Superbi.Maia” «muitíssimo útil»

Exemplo disso é o “Supertabi.Maia”, em que 92% dos docentes que participaram no estudo atribuíram uma classificação superior a 90 pontos em 100. Destes, 77% consideram que essa capacitação foi “muitíssimo útil” para a modalidade de ensino a distância e os restantes 23% consideram que foi “muito útil”.

Encarregados de educação referem impacto positivo do “Desafio em Férias”

“Desafios em Férias” foi a iniciativa que, em termos de Medição de Impacto Social, estudou os Encarregados de Educação. 82% considera que o seu educando desenvolveu competências de autoconhecimento, 64% destaca o aumento da capacidade de aprendizagem e 50% refere o impacto positivo na autoestima das crianças. Relevo ainda para as claras referências destes auscultados para o reconhecimento de impacto muito positivo dos “Desafios em Férias” para o relacionamento interpessoal em contexto familiar, sendo o maior impacto sentido na melhoria do papel do cuidador.

Encarregados de educação entendem ser «muito importante» o “Somos feitos de palavras”

Os Encarregados de Educação atribuíram impacto positivo aos três tipos de atividades das oficinas da ação “Somos Feitos de Palavras – Leitura, Expressão Dramática e Expressão Plástica”. Ainda os Encarregados de Educação, entendem que foi “muito importante” para o seu educando participar nas atividades e as crianças atribuem-lhes uma classificação média de 91 pontos.

Jovens declaram “Penso Logo Cresço” como «extremamente positivo»

Para a Medição de Impacto Social dos Clubes de Filosofia “Penso, Logo Cresço” foram recolhidos dados junto de 65 jovens participantes que fazem uma avaliação muito positiva da experiência e também percecionam como positiva a forma como os colegas vivenciaram os clubes. De resto, a participação nesta ação é avaliada de forma extremamente positiva, com 92 pontos em 100.

Incluir através da Educação, investindo na Inovação

O crescimento da sociedade tem de ser acompanhado por um desenvolvimento baseado no princípio elementar da Educação. Acima de tudo, este propósito, deve ser encarado como um compromisso para com todas as gerações, mas, sobretudo, para com as vindouras.

Na Maia, o Município crê, de forma veemente, que a Escola de hoje, a Escola do século XXI, existe casuisticamente para cada aluno, adaptando-se às necessidades de cada aluno, com o foco em docentes atentos e capacitados para a orientação desses mesmos alunos, criando “escolas com asas”. A Câmara Municipal da Maia, por via da implementação de todas as ações descritas e daquelas que no futuro se imponham à inovação na Educação, assume-se como “agente facilitador de mudança” e para o desenvolvimento de indivíduos com forte dotação de competências humanas.

Para António Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal da Maia «o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar apresenta-se como uma oportunidade ímpar de fortalecer este processo imparável e contínuo da mudança desejável que se pretende junto das escolas e seus principais agentes, tornando-as em espaços abertos à comunidade, onde educar é uma responsabilidade de todos. Urge tornar a escola no principal impulsionador do pensamento inovador para que, face aos desafios reais, transformemos crianças/jovens em cidadãos capazes, interessados, motivados e resilientes, sobretudo na procura de uma cultura de bem-estar e de felicidade que permita alavancar a preparação e construção do seu futuro», disse o presidente.