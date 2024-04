Apresentada a comissão executiva da candidatura de André Villas-Boas ao FC do Porto

Os nomes a reter são, no caso desta candidatura sair vencedora são, José Luís Andrade que ficará responsável pelas áreas Jurídica e de Relações Internacionais, Tiago Madureira encarregue das áreas de Negócio e Expansão Internacional e João Borges assumirá a responsabilidade das Operações.

José Luís Andrade (44 anos, sócio nº 9.873), é um jurista com uma trajetória notável no direito desportivo. Atual Diretor Jurídico e membro da liderança executiva da Associação Europeia de Clubes (ECA), onde chefia o departamento jurídico e é responsável por todas as questões jurídicas e de governança envolvendo a ECA, iniciou a sua carreira na sociedade de advogados portuguesa Vieira de Almeida & Associados (VdA), fazendo parte do departamento de Direito Bancário e Financeiro. Enquanto esteve na VdA, foi destacado para duas importantes instituições financeiras (Citibank Portugal e Banco Santander) como Advogado Interno.

Em 2011, integrou o departamento jurídico da FIFA onde lidou com disputas regulatórias e contratuais envolvendo associações, clubes de futebol e agentes. Entrou depois para o Tribunal Arbitral do Desporto na Suíça (CAS), onde atuou como Advogado Interno em processos de arbitragem internacional desportiva e como Chefe do Departamento de Mediação do CAS, com foco particular em litígios no futebol.

Para além das suas funções na ECA, José Luís Andrade foi até recentemente juiz no Tribunal de Futebol da FIFA e é atualmente juiz no Tribunal Arbitral do Desporto na Suíça (CAS).

Tiago Madureira (42 anos, sócio número 11.033), traz consigo um profundo conhecimento do universo do futebol profissional. Iniciou o seu percurso no sector do futebol integrando o departamento de marketing do SC Braga, tendo transitado em 2014 para a Liga Portugal onde liderou, entre outras, a área do Marketing, Comercial, Comunicação e Conteúdos, tendo sido um dos grandes responsáveis pela restruturação e novo posicionamento da Taça da Liga.

Chegou a Diretor Executivo da instituição, cargo que ocupou nas últimas três temporadas, tendo sido também Membro do Conselho de Administração da Liga Centralização, dossier que liderou até à data da sua saída da Liga Portugal.

Tiago Madureira irá liderar a estratégia negócio do FC Porto, com foco em expandir a marca, desenvolver novas oportunidades de negócio, aumentar as receitas e transformar o grupo do ponto de vista tecnológico, alavancando assim o clube a novos patamares a nível nacional e internacional.

João Borges (44 anos, sócio 77.872), é economista e terá como prioridade a eficiência operacional dos diversos departamentos, assegurando uma gestão otimizada em todo o clube. Iniciou o seu percurso profissional como auditor na Deloitte, seguindo-se uma passagem pelo setor bancário, onde assumiu responsabilidades no Banco Carregosa, de 2007 a 2015, como Diretor Corporate, Diretor de Auditoria Interna e, por fim, Diretor de Redes Externas e Vendas Institucionais.

Em 2015 assumiu funções no Conselho de Administração do Porto de Aveiro e da Figueira da Foz, com os pelouros financeiro, recursos humanos, informática e contratação pública, sendo um dos membros que negociou e finalizou a assinatura do primeiro Acordo Coletivo de Trabalho do setor portuário português. Nos últimos meses em funções, foi ainda nomeado Presidente do Conselho de Administração, acrescendo o pelouro Jurídico às suas responsabilidades.

Em 2018 entrou na indústria do desporto, exercendo a função de Head of Clubs Services na Dugout Limited – companhia de media digital especializada em conteúdos de futebol. Foi ainda Diretor de Operações no Casino Portugal e é, desde 2022, Diretor Geral da Race for Good, associação fundada por André Villas-Boas a favor de causas de cariz social e humanitário.

Estes três profissionais, em conjunto com José Pedro Pereira da Costa, irão integrar a comissão executiva da SAD que será liderada por André Villas-Boas, e representam a dedicação e o compromisso deste projeto com a excelência, estando capacitados para enfrentar os desafios imediatos e futuros do FC Porto.