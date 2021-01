COVID-19: Jardins e parques só como zona de passagem

Parques urbanos, jardins e espaços verdes do município mantêm-se abertos, mas a utilização de bancos de jardim passa a estar proibida.

Na sequência do decreto do Estado de Emergência, a Câmara Municipal da Maia fez saber que irá manter abertos, «mas apenas como zona de passagem», os parques urbanos, jardins e espaços verdes existentes no município, «estando proibida a utilização de bancos e equipamentos similares».

Mantém-se a proibição de utilização dos parques infantis, ginásios ao ar livre e equipamentos análogos. Do mesmo modo, mantêm-se encerrados o Ecocaminho e o Skate Parque.

«As equipas do município estão a fazer uma monitorização constante da utilização dos parques urbanos, jardins e espaços verdes pelo que, se as suas regras de utilização não forem respeitadas, estes espaços poderão ser encerrados a qualquer momento. Em simultâneo, mantem-se o esforço de sinalizar e inviabilizar a utilização dos equipamentos referidos», adianta a autarquia em comunicado.

A Câmara Municipal da Maia apela ao «civismo dos maiatos neste momento difícil».