Gafe de Jaime Pinho gera mal estar na coligação PS/JPP

Situação insólita, protagonizada pelo vereador Jaime Pinho, nos momentos que antecederam a Sessão Solene do 25 de Abril, gerou mal estar dentro da coligação PS/JPP. Situação já mereceu a reprovação dos PS e Mulheres Socialistas da Maia pedem a demissão do deputado.

Ontem, enquanto se estabelecia a ligação, ainda antes de ter início a Sessão Solene do 25 de abril, o habitual ambiente descontraído dos deputados levou a uma situação insólita protagonizada pelo vereador Jaime Pinho, da coligação PS/JPP.

De facto, o deputado da coligação “Um Novo Começo”, pensando ter o microfone desligado, aparentemente tomava o pequeno almoço na companhia de quem se supõe ser a esposa, e quando surgiu a imagem do deputa do David Tavares, que aparentemente estava a mastigar, disse o seguinte «Davidinho, carago, sempre na escuridão. ‘Tá a comer e ‘tá a rir-se o filho da puta».

Ao que o deputado retorquiu, também em tom de brincadeira, «Ei, atenção à linguagem, pá!». Seguidamente, vê-se o deputado Rui Maia a sorrir, ao que Jaime Pinho exclama, «o Rui a rir-se do Vidinho. O Vidinho esqueceu-se que tinha o som gravado», quando, na realidade, era Jaime Pinho quem se tinha esquecido do microfone ligado, situação que despoletou “a bronca”, que já mereceu a reprovação dos socialistas.

De facto, volvidos uns segundos, Rui Maia saúda os presentes e a deputada socialista Carla Dias retribui o cumprimento. Jaime Pinho, ainda pensando ter o microfone desligado, soltou a seguinte afirmação «cabra do caralho». A voz feminina ao lado de Jaime Pinho comentava «Há quatro anos, parecia assim…», ao que o deputado respondeu «É verdade!». A voz feminina, revelando haver dissidências, questionou «Passou-se para o lado de lá, foi?» e Jaime Pinho respondeu «Ela foi sempre do lado de lá».

Cerca de 20 segundo depois, dava-se início a agendada sessão solene, que decorreu sem incidentes e foi alvo de reportagem do Maia Hoje para a próxima edição impressa. Ontem, o vídeo da sessão solene tinha apenas duas dezenas de visualizações, que hoje somam mais de uma centena.

Sobre a anómala situação, prévia à sessão solene, torna-se agora público o mau estar que existe dentro da coligação PS/JPP, ao ponto de, sabermos, de fonte segura, que uma nova eventual coligação, e até o apoio ao candidato independente Francisco Vieira de Carvalho, está a ser reequacionada pelos socialistas. De facto, nesta gafe, são aludidas duas alegadas fações, que estarão em confronto. Por outro lado, o PS, alegadamente, não estará disponível para apoiar um candidato que revelou em Tribunal ter usado da sua influência para adjudicação de obras públicas.

«Concelhia do Partido Socialista da Maia deixa claro que esta conduta fere, igualmente, e de forma grave, tudo o que são os seus princípios»

O PS Maia fez saber que «na sequência do episódio lamentável ocorrido hoje, aquando da Sessão Solene da Assembleia Municipal da Maia, comemorativa do 25 de abril, a Concelhia do Partido Socialista da Maia vem, por este meio, repudiar os insultos proferidos pelo Vereador Jaime Pinho, eleito pelo JPP, que visaram a Deputada Municipal, Carla Dias.

As ofensas, que todos puderam ouvir, não se coadunam com a conduta e os princípios básicos de cidadania, muito menos com a ética e a moral que um cidadão com responsabilidades políticas, e eleito pelo povo, deve assumir. A este respeito, a Concelhia do Partido Socialista da Maia deixa claro que esta conduta fere, igualmente, e de forma grave, tudo o que são os seus princípios, pelo que exigimos que o Vereador em questão retire ilações sérias do seu ato e assuma as suas responsabilidades.

As afirmações insultuosas dirigidas, em primeiro lugar à cidadã Carla Dias, casada e mãe de duas filhas, ferem a sua honra pessoal, bem como o da sua família, sendo estes insultos também extensíveis ao Partido Socialista, uma vez que são dirigidos a uma nossa militante e Presidente da Mesa da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista da Maia. Neste sentido, a Concelhia do Partido Socialista da Maia exige um pedido de desculpa público do Vereador Jaime Pinho, em primeiro lugar à cidadã Carla Dias e, em segundo lugar, à instituição Partido Socialista por este ato insultuoso que, reafirmamos, não se coaduna com os princípios éticos e de representação política que o Partido Socialista defende.»

«Jaime Pinho deve apresentar imediatamente a demissão e fazer um pedido de desculpas público à Deputada em causa»

Em nota enviada à redações, a Comissão Política das Mulheres Socialistas da Maia já reagiu ao «episódio lamentável dos insultos», num comunicado que escrevemos na íntegra.

«Na condição de Presidente da Comissão Politica das Mulheres Socialistas da Maia, apresento o total repúdio, pela forma como o Vereador da Câmara Municipal da Maia Jaime Pinho, eleito pelo JPP, se dirigiu à nossa Camarada e Deputada Municipal, Membro da Comissão Politica do PS Maia e Membro da Comissão Politica das Mulheres Socialistas da Maia, Carla Dias.

No dia, em que se celebra o 25 de Abril, um Vereador dirigir-se de forma ofensiva, brejeira e desrespeitosa como foi hoje o caso aquando da Sessão Solene da Assembleia Municipal da Maia, comemorativa do 25 de Abril apenas nos merece um total repúdio e indignação. As ofensas à camarada Carla Dias são um insulto a todas as mulheres e a todos os militantes do Partido Socialista.

Independentemente das diferenças politicas, nenhuma Mulher ou Homem, merece um tratamento desrespeitoso e insultuoso. O 25 de Abril também nos deu isto, o respeito pelas ideias diferentes das nossas. Na política não pode valer tudo.

O Vereador Jaime Pinho deve apresentar imediatamente a demissão e fazer um pedido de desculpas público à Deputada em causa. Não pode um representante do povo ter estes tipos de comportamentos misóginos e passar impune.

47 anos depois do 25 de Abril é inadmissível tais declarações para com uma mulher. Hoje um dia que devia ser de celebração da liberdade, na Maia, temos um dia de luto, pela falta de Democracia, Respeito pelo Adversário, Respeito pelas Mulheres e respeito por todos os Maiatos. Hoje, 25 de Abril de 2021 ficará para sempre na memória de todos, como um dia negro».

Assista ao vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=gDXCR6Z3apU