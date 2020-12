Brinquedos esquecidos no sótão devolvem sorrisos às crianças

Recolha de brinquedos solidários decorre até ao próximo dia 21 de dezembro. Objetivo passa por devolver um sorriso às crianças que este Natal não terão um presente.

A ideia surgiu após uma ida ao sótão para arrumar os brinquedos do filho, agora quase na maior idade. Em bom estado, mas esquecidos, Rui Redol, proprietário do Restaurante Ferradura, localizado na freguesia do Castêlo da Maia, decidiu reunir os amigos e doar os brinquedos que já ninguém usa às crianças que, neste Natal, não terão um presente.

Com o apoio da Junta de Freguesia do Castêlo da Maia e da Associação Anjos Amigos, este benfeitor recolhe, até ao próximo dia 21 de dezembro os brinquedos que muitos têm esquecidos a um canto do sótão da casa. Apesar de ter já «ultrapassado todas as expectativas quanto ao número de doações», o objetivo passa por dar aos brinquedos «uma nova vida, doando às crianças que este Natal não terão um presente, como tanto gostariam», explicou Rui Redol ao Maia Hoje.

O auge da iniciativa está marcado para o próximo dia 23 de dezembro, entre as 11 e as 17 horas, com a doação dos brinquedos a todas as crianças que aparecerem no Restaurante Ferradura. Está prometida muita animação, com pipocas e balões. Rui Redol explica que o momento será feito no exterior do Restaurante, onde serão criados circuitos de segurança e onde cada criança terá direito a um saco de papel com um brinquedo, já separado por faixa etária.

O excedente dos brinquedos será doado a duas instituições, entre as quais “A Causa da Criança”.

Iniciativas de cariz solidário com esta já não são uma novidade para este empresário que, no passado mês de maio, decidiu doar refeições a pessoas carenciadas.