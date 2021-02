Faleceu o padre Luís Gonzaga da Cruz Queiroz, pároco de Milheirós durante quase 60 anos

Faleceu hoje, aos 92 anos de idade, em Milheirós, onde residia. Notícia foi adiantada pela Diocese do Porto.

Com quase seis décadas de serviço à paróquia de Milheirós, o padre Luís Gonzaga da Cruz Queiroz faleceu esta sexta-feira, 26 de fevereiro, aos 92 anos de idade.

Nascido a 24 de setembro de 1929, foi ordenado sacerdote a 1 de agosto de 1954. Nesse mesmo ano foi nomeado cooperador de Telões (Amarante); em 1956 foi nomeado pároco de Folhada (Marco de Canaveses), e em maio de 1957 pároco de Milheirós da Maia, missão que desempenhou até julho de 2015, ao longo de quase 60 anos.

Desempenhou por diversas vezes a função de Vigário da Vara (1980, 1989, 2004, até 2008). Foi cumulativamente pároco de Vermoim (1984-93) e de Silva Escura (Maia), 1999 a 2007.

Exerceu também atividade pastoral como docente, primeiro no Colégio de Ermesinde (1965-68),depois no Seminário dos Padres Combonianos da Maia (1965-72) e na Escola Preparatória de Águas Santas (1972-80). Do seu currículo ressalta o permanente serviço à Diocese e à Igreja, bem como a atividade formadora tanto no domínio da Educação moral e religiosa como das ciências históricas.

Era irmão do Padre Fernando Nuno Ribeiro da Cruz Queirós, ordenado em 1960, e atual pároco de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia.

A Diocese do Porto adianta ainda que o funeral será celebrado na igreja paroquial de Milheirós da Maia, presidido pelo Bispo D. Manuel Linda.