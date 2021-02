«Todos conseguimos o que sonhamos, basta querermos»

A cantora maiata BABBI F lançou no passado mês de janeiro o primeiro álbum com composição própria e o Maia Hoje foi saber afinal quem é Bárbara Silveira e quais as suas inspirações.

BABBI F é Bárbara Silveira, uma jovem maiata de 23 anos, que se inspira na sonoridade K-Pop e Pop norte americana para apresentar o seu primeiro single “Lion Heart”, assinado pela própria. O vídeo é a primeira amostra do novo álbum, “The Beginning”, que está disponível desde o final do passado mês de Janeiro.

BABBI F é a responsável pela composição de todos os temas e algumas das suas referências musicais vão desde Ariana Grande, Shawn Mendes, Justin Bieber, Beyoncé, Michael Jackson até ao fenómeno da Coreia do Sul, a K-Pop, com os BTS, Girls Generation, entre outros.

A música de BABBI F reflete a sua determinação, força, autoconfiança e tem como missão transmitir a mensagem de que «não temos de ser rebaixados e criticados por sermos diferentes. Temos de nos amar como somos, ser fortes, acreditar em nós e aproveitar a vida ao máximo».

O Maia Hoje esteve à conversa com aquela que promete ser a nova revelação da música pop em Portugal.

Maia Hoje (MH) – Quem é a Bárbara Silveira?

Bárbara Silveira (BS) – Nasci a 15 de agosto de 1997 na cidade do Porto, no entanto residi toda a minha vida na Maia. Desde cedo revelei a minha paixão pela música pois sempre cresci com o desejo de me tornar artista. Aos 14 anos comecei a compor músicas originais na minha guitarra e por volta dos 15 anos decidi aprender a tocar piano, conciliando a música com os meus estudos. Com 21 anos licenciei-me em Enfermagem exercendo. Com o meu sonho ativo decidi dedicar-me unicamente à música e realizei assim a minha primeira estreia com o álbum “The Beginning”.

MH – Como descreve a sua vida, enquanto Bárbara Silveira e Babbi F, na Maia?

BS – A Maia para mim é um local seguro e confortável, foi onde cresci e, por isso, traz-me boas recordações. Foi aqui que o meu sonho se iniciou e, para mim, será sempre a minha cidade de eleição.

MH – Quando e como surge uma carreira na música?

BS – A minha carreira musical iniciou-se profissionalmente mal acabei o meu curso de enfermagem, comecei por realizá-lo em part-time para conciliar com Enfermagem, mas após ter começado a criar covers no Youtube e expressado a minha visão artística decidi dedicar 100% do meu tempo a esta nova profissão e compor o meu primeiro álbum “The Beginning”.

MH – A Bárbara licenciou-se há dois anos em Enfermagem. Podemos esperar uma conciliação de carreiras ou atualmente o foco é a música?

BS – Atualmente o meu foco é apenas a música, terei sempre a enfermagem como uma grande aprendizagem e retaguarda profissional, mas estou a dedicar-me 100% à música.

MH – Babbi F é o seu nome artístico. Quer nos explicar o que significa?

BS – O meu nome artístico surgiu através de um brainstorming, Babbi como diminutivo de Bárbara e F do meu segundo nome Filipa.

MH – Está prestes a lançar o primeiro álbum “The Beginning”. Como descreve este trabalho?

BS – O meu primeiro álbum “The Beginning” é também o meu primeiro álbum de originais, foi um projeto difícil de se realizar pela diversidade de obstáculos apresentados, no entanto foram obstáculos que consegui ultrapassar. Trabalhei arduamente neste projeto, foi composto e projetado com todo o meu sentimento e visão e, todas as músicas retratam experiências vividas e sentidas. Vejo este trabalho como uma conquista pessoal proveniente de um trabalho árduo e persistente.

MH – As músicas que encontramos no álbum são escritas por si. Em que é que se inspira?

BS – As letras retratam as minhas vivencias diárias, pensamentos e convicções, as oito músicas transmitem mensagens diferentes, mas no geral o álbum reflete determinação, força, autoconfiança e tem como missão transmitir a mensagem de que “não temos de ser rebaixados e criticados por sermos diferentes. Temos de nos amar como somos, ser fortes, acreditar em nós, aproveitar a vida ao máximo e todos conseguimos o que sonhamos, basta querermos”.

MH – Composto por oito músicas, o novo álbum integra apenas uma música em português. Qual a razão?

BS – O meu objetivo para este primeiro álbum era conciliar tanto a língua Inglesa como a Portuguesa, tendo como inspiração o K-pop, na qual também utilizam a língua Coreana e Inglesa. A única música que permanece inteiramente Portuguesa é a “Quem Tu És” porque, pelo seu significado, fez sentido para mim ser transmitida em Português.

MH – Lançado a 13 de janeiro deste ano, o single “Lion Heart” conta já com mais de nove mil visualizações. Como se consegue atingir estes números poucos dias depois do seu lançamento, sendo este o single de estreia de Babbi F?

BS – Este número foi conseguido pela comunidade que me rodeia, tanto de amigos, familiares e fãs que me ajudaram a divulgar o meu videoclip, através da partilha do conteúdo pelas diversas redes sociais.

MH – Alguns fãs sugerem a participação da Bárbara num programa televisivo musical. Essa poderá ser uma hipótese?

BS – Tudo é possível, no entanto, prefiro a autopromoção e um crescimento gradual em conjunto com a minha comunidade através da criação de laços e interação direta com os mesmos.

MH – O que podemos esperar daqui para a frente de Babbi F, na música?

BS – Daqui para a frente pretendo crescer a nível musical. O meu objetivo é sempre inovar, não ter medo de fazer diferente e conquistar o meu público alvo.