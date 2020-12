Uns trabalham, outros roubam

Armazém da Confeitaria “Jóia da Maia” assaltado.

Na passada terça-feira, dia 1 de Dezembro, feriado nacional, hora de confinamento decretado em face do Estado de Emergência, a confeitaria “Jóia da Maia”, situada no centro da Cidade da Maia, junto ao cruzamento das ruas Engenheiro Duarte Pacheco e Altino Coelho, frente às bombas de gasolina da Repsol, foi mais uma vez assaltada.

Desta vez o alvo foi o armazém, e ao que soubemos, foram furtados diversos produtos de hotelaria, com destaque para o stock de café armazenado.

Ao que o Maiahoje apurou, o proprietário, a hora do fecho da edição, ainda não tinham quantificado o valor furtado.

O MaiaHoje soube no entanto que o mesmo ainda se encontrava a trabalhar no estabelecimento, já encerrado na altura do furto, não se tendo apercebido do “alarme” registado apenas numa das câmaras de vigilância, dado que as outras se encontravam, nesse mesmo momento, a ser alvo de manutenção. O Maiahoje conseguiu ter acesso às imagens registadas por essa câmara que capta o momento da entrada e da desactivação da mesma pelos meliantes, tratando-se de pelo menos dois jovens, que ocultaram a cara. No entanto, nas imagens é visível a sua altura e a forma como se apresentam, sendo que o primeiro usava sapatilhas de cor, sem meias, cabelo curto dos lados e mais comprido no topo, vestindo um fato de treino. Já do segundo assaltante, apenas se reconhece o boné invertido do tipo de basebol.

Dado ter sido efectuado numa hora de confinamento e dada a dificuldade de circular sem correrem o risco de serem apanhados por uma patrulha policial, pensa-se que os assaltantes sejam locais e conhecedores daquela zona.