AEP| Redes Europeias ao Serviço das Empresa acontece em Viana do Castelo

A AEP- Associação Empresarial de Portugal e a AEVC -Associação Empresarial de Viana do Castelo, convidam as empresas a participarem, no próximo dia 31 de maio, às 10h30, numa sessão prática de apresentação das redes europeias ao serviço das empresas.

Nesta sessão – realizada no âmbito do EURES -Transfronteiriço Norte Portugal-Galiz a, de que a AEP e a AEVC são entidades parceiras – haverá ainda um “Focus Group” sobre o mercado de trabalho e mobilidade laboral, em que serão analisados os principais constrangimentos das empresas no mercado de trabalho, nomeadamente na contratação, captação e retenção de talento.

Com o objetivo de ajudar as empresas a tornarem-se mais inovadoras e competitivas nos mercados europeus, partilharemos de forma eminentemente prática o apoio que a AEP pode dar ao tecido empresarial no âmbito da Enterprise Europe Network, a maior Rede europeia ao serviço das empresas.

