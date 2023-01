Taça de Portugal: FC do Porto bate Arouca 4-0

Depois do recente jogo do Arouca no Dragão para a Liga, regressou esta noite para disputar a continuação na Taça de Portugal.

Foi um jogo morno durante a primeira meia hora, em que pouco ou nada se passou. Poucas oportunidades, muito pouco evidentes, mas apenas aos 31 minutos Taremi, o rei das assistências, lançou a bola nas costas da defesa do Arouca onde chegou, veloz como uma gazela, Galeno a rematar ao segundo poste sem hipótese para o guardião do Arouca.





Remate e golo de Galeno aos 31m

Nova verdadeira oportunidade somente aos 40 minutos, por Uribe, a cabecear dentro da pequena área, mas respondeu João Valido com grande defesa. Nova verdadeira oportunidade somente aos 40 minutos por Uribe a cabecear dentro da pequena área a que respondeu João Valido com grande defesa. E assim terminou a primeira parte com a vantagem magra da equipa da casa.

Na segunda parte o FC do Porto entrou muito mais forte, mais rápido e logo aos 54 minutos numa jogada na direita do ataque, João Mário para Grujic, este para o Taremi que de primeira serve Tony Martinez, no limite fora do jogo, com este a dar dois passos, e a rematar para longe do alcance de Valido.



Golo de festejo de Toni Martinez no seu segundo dos três golos da noite

Logo a seguir o mesmo Toni Martínez aproveita uma bola cruzada desde a linha de fundo por João Mário, aparece no centro e de primeira remata triunfal. Mais dois minutos e foi a vez de Galeno rematar, mas à barra.

Nova boa oportunidade somente aos 76 minutos por Grujic, em mais um remate à barra, mesmo antes de Pepe regressar aos relvados depois de ter subido sofrido uma fratura do cúbito durante o mundial, perante grande entusiasmo do público afeto aos Dragões.

Já no tempo de descontos Tony Martinez haveria de fazer o seu terceiro golo da noite depois de um cruzamento na direita de João Mário.

Com este resultado o FC do Porto chega a os quartos de final da Taça de Portugal onde foram defrontará o Académico de Viseu, treinado pelo antigo atleta, e glória do clube, Jorge Costa.

No dia em que faz o jogo 300 pelo FC do Porto, com 216 vitórias, Sérgio Conceição bate o recorde do saudoso José Maria Pedroto em número de vitórias como treinador. São 72% de vitórias em anos muito difíceis perante as limitações do fair play financeiro a que o clube esteve sujeito, dando assim mais valor ao recorde.