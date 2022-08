Profissões promissoras que exigem conhecimentos de programação

Hoje em dia existe uma grande variedade de carreiras profissionais, que apesar de estarem presentes no mercado de trabalho, são pouco conhecidas. Quando perguntamos a uma criança o que é que quer ser quando for grande a resposta costuma ser uma das profissões mais tradicionais.

Com tantas opções pode tornar-se difícil tomar uma decisão. Fazer a escolha certa depende da seleção de áreas profissionais que se ajustem às competências e interesses do estudante e do estudo das exigências e demandas do mercado.

As necessidades provocadas pela pandemia levaram à valorização de conhecimentos na área das tecnologias, nomeadamente saber programar. Ter experiência em programação é, sem dúvida, uma vantagem competitiva no mundo do trabalho que é cada vez mais exigente.

Onde é que um programador pode trabalhar?

Um programador pode trabalhar em qualquer área ou empresa que utilize tecnologia nos seus processos. Costuma-se associar os programadores à criação de websites e desenvolvimento de jogos, mas a verdade é que um programador pode trabalhar com empresas de diversos setores desde indústrias a empresas de telecomunicações ou logística.

Ter competências nesta área abre portas a variadas oportunidades de emprego, atividades dinâmicas e salários atrativos. Fique a conhecer algumas das carreiras do futuro que exigem competências de programação.

Carreiras para programadores

Engenheiro de software

Um engenheiro de software está responsável pelo desenvolvimento e gestão de sistemas e programas. Além de os desenhar, também os testa.

Analista de sistemas

Desenvolve sistemas de forma a solucionar problemas específicos das empresas.

Arquiteto de redes de informática

É responsável por criar e manter a variedade de redes de comunicação. Arquitetam toda a estrutura, gerem a equipa, o orçamento do projeto e fazem também a implementação da rede.

Programador de jogos digitais

Talvez seja o trabalho mais conhecido de um programador. Um programador de jogos desenvolve códigos base para os jogos. Garantem que o que foi projetado está programado para funcionar corretamente.

Programador web (web developer)

Desenvolve, cria o código e testa aplicações que executem o tratamento automático da informação. É responsável por criar portais, sites ou aplicações. Atua em duas áreas diferentes: front-end e back-end.

Analista de dados

Gera respostas e recomendações para os negócios a partir da análise e investigação. Um programador que queira seguir estava carreira deve ser curioso e ter um espírito resiliente.

Internal systems developer

Desenvolve as infraestruturas internas dos sistemas.

Gestor de projetos

Investiga, acompanha, negocia, e faz acordos sobre o fornecimento de produtos e serviços, para que tudo corra como planeado. Este gerente garante que o público-alvo seja atingido e captado de forma eficaz e que ambas as partes do contrato cumpram com o acordado.

Business Intelligence Architect

Desenvolve e cria tecnologia de suporte à inteligência artificial de forma a promover a eficiência das empresas.

Master of edge computing

É especialista em descentralizar oprocessamento ou o armazenamento de dados, garantindo um uso mais eficiente de aparelhos eletrónicos que usem internet.

Fitness commitment counselor

Apesar de existirem ainda poucas oportunidades para estes profissionais, prevê-se um aumento no futuro. Um fitness commitment counselor usa informação recolhida pelos aparelhos digitais do género dos Apple Watches para fazer sessões de coaching semanais ou bissemanais orientadas para melhorar a saúde dos seus clientes.

Cyber city analyst

Analisa as informações recolhidas através do cidadão de uma cidade e usa-as, com o apoio da tecnologia, para criar melhores condições e melhorar aspetos importantes nas cidades.

Genomic portfólio director

Usa estratégias com base na tecnologia para aumentar o portefólio de produtos relacionados com a ciência da vida.

Especialista em e-commerce

A função de um especialista em e-commerce é assegurar todas as etapas da venda online. Nesse sentido, elabora estratégias e campanhas baseadas em dados recolhidos que garantem o crescimento e evolução do e-commerce.

Quantum machine learning analyst

Um dos empregos do futuro para os profissionais com competências na área da programação que pretende unir física quântica e machine learning.

AI-Assisted Healthcare Technician

No futuro, prevê-se a utilização da inteligência artificial na área de saúde não só na gestão e construção de hospitais mais eficientes como também na parte do diagnóstico e da terapêutica.

Se tem gosto pela tecnologia e se alguma destas profissões suscitou o seu interesse e curiosidade, não perca a oportunidade de obter formação intensiva ao tirar um curso de programação em Lisboa.

A Wild Code School oferece este tipo de formação, disponibilizando programas tanto para iniciantes como para avançados, a tempo inteiro, parcial e remoto. Invista na sua formação e escolha o formato que melhor se adapta a si e aos seus objetivos!

Artigo com a colaboração de Unik-SEO – Digital Marketing Agency