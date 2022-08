LIGA: FC do Porto entra com o pé direito e goleia Marítimo 5-1

O estádio do Dragão encheu para ver o FC do Porto na primeira jornada da Liga Portugal Bwin 2022/2023. O favoritismo pendia para o lado dos dragões, que não se fizeram e rogados e logo aos 12 minutos abriram o marcador, depois de Zaidu ter recuperado a bola, dado em Evanilson que enviou a Taremi na direita, com este a entrar na área e desfeitear Miguel Silva, abrindo a contagem da partida e da época para a equipa da casa.

Primeiro golo da partida por Taremi

Pouco depois no seguimento de lançamento lateral de João Mário, o mesmo Taremi teria nova oportunidade mas desta feita rematou ao lado, com Loader a fazer igual no minuto seguinte.

Aos 21 minutos Evanilson veria um golo anulado por fora de jogo, mas aos 40 minutos volta a introduzir a bola na baliza após assistência de João Mário, igualando o seu companheiro Taremi. Talvez porque não gostasse da companhia logo no minuto seguinte o iraniano bisaria, aparecendo na recarga um remate de Loader que Miguel Silva defendeu sem conseguir agarrar. O intervalo chegou com 3-0 no marcador, elucidativo do que se passou em campo, apesar de o Marítimo ter tido duas boas oportunidades de marcar. O FC do Porto não alcançava desde maio de 2021 frente ao Farense, um resultado tão dilatado ao intervalo.

3-0 por Taremi na recarga a remate de Loader

No reatamento, os Dragões voltaram com espírito de conquista e embora menos pressionantes, estiveram sempre por cima do jogo e quase sempre no meio-campo do adversário. Não foi, portanto, sem surpresa que aos 68 minutos o regressado Marcano surgisse de cabeça a desviar centro da direita como um ponta de lança, e fizesse o 4-0 para os portistas.

Aos 76m foi a vez de Toni Martinez, recém-entrado, fazer aquilo que lhe é hábito, surgindo também de cabeça a desviar assistência de João Mário e assim chegando à mão cheia na partida.

Com resultado tão dilatado os Dragões baixaram um pouco a guarda e aos 88m foi a vez do Marítimo fazer o gosto ao pé, com golo de Winck a aproveitar uma confusão na área portista onde surgiu a rematar sem hipótese para Diogo Costa, estabelecendo o resultado final nos 5-1

Foi o jogo número de Pinto da Costa na presidência do clube, que assim teve uma prenda de mão cheia, bem como o Sr. Lourenço, conhecido trompetista que durante décadas acompanhou o clube, no estádio e nas modalidades, e que hoje atinge 85 anos.