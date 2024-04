Blue Project| Workshop Valor Têxtil

O Blue Project, projeto no âmbito da economia circular e azul, do qual a AEP- Associação Empresarial de Portugal é parceira, organizou, no passado dia 22 de março, um workshop dedicado ao Valor Têxtil, tema de grande relevância, tendo em conta que este projeto explora a transformação do excedente do peixe ‘Sarrajão’ em novos produtos têxteis e de consumo.





O evento decorreu em Vila Nova de Cerveira nas instalações da TINTEX, empresa parceira do consórcio, responsável pelo desenvolvimento de malhas inovadoras e circulares, através da incorporação de escamas de peixe, com vista á produção de vestuário e acessórios que auxiliem nas terapias dermatológicas.

A TINTEX, na qualidade de anfitriã do evento, acolheu os convidados e deu início ao programa com uma vista às suas instalações, evidenciando as estratégias sustentáveis que pratica ao longo de todo o processo produtivo.

Seguiu-se a presentação de resultados alcançados pelas entidades parceiras que representam a academia- Universidade do Minho e Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

A Matis, parceira da Islândia, cujo principal foco no projeto é contribuir para o envolvimento, educação e capacitação da próxima geração para hábitos alimentares saudáveis ​​e sustentáveis ​​em Portugal, abordou a sua experiência que já foi desenvolvida, testada e implementada nas escolas primárias islandesas, através da Kids Cuisine.

A TINTEX e a Guimarpeixe, promotora do projeto, partilharam a perspetiva da indústria de visão de futuro e conhecimentos adquiridos ao longo do processo. O evento terminou com a dinamização de um debate, com a participação de todos os participantes sobre a importância da ligação academia-indústria, nos resultados alcançados.