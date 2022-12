Allianz Cup: FC do Porto apurado após derrotar Vizela por 4-0

Ainda não estava decorrido o primeiro minuto de jogo, e já o guardião do FC Vizela, Fabijan Buntic, facilitou ao tentar repor a bola em jogo. Deixou aproximar-se Toni Martínez que arrancou rápido, roubou-lhe a redondinha, percorreu algum espaço lateral frente à baliza,, ainda se desviou de um adversário que lhe ocorreu ao caminho, e marcou o primeiro golo da partida.

Mas o Vizela não se ficou, e por volta dos 14 minutos poderia ter empatado por Alex Méndez que atirou contra o corpo de Wendell. E continuou aos 21 minutos por Schmitd que falhou uma oportunidade de baliza aberta, embora tivesse sido assinalado fora de jogo a Nuno Moreira.



O FC Vizela na sua melhor fase

Era o FC Vizela que estava por cima, tinha mais posse, criava mais perigo. No entanto aos 25 minutos Toni Martinez teve uma boa oportunidade que falhou por chegar à bola em tempo útil, num bom cruzamento de Galeno.

Digamos até aí e apesar de ter marcado o golo o FC do Porto não pressionava, e o vizelenses criaram várias oportunidades, ganhando ascendência sobre o FC do Porto. A partir daí o FC do Porto percebeu que corria riscos, começou a pressionar mais, e recuperou o controle do jogo, criando algumas oportunidades de dilatar o marcador, o que não conseguiu até ao intervalo

Na segunda metade não demorou a fazer o segundo por Galeno, que ganhou em velocidade na esquerda, entrou na área e rematou em arco fazendo balançar as redes forasteiras.



Golo de Galeno

Foi um FC do Porto completamente diferente com as substituições feitas ao intervalo, com a entradas de Taremi, Evanilson e Otávio. Muito mais impressionante, e logo a seguir chegou ao três a zero, por Wendel, na marcação de um livre à entrada da área, em de jogada de laboratório e combinação com Pepê.

Potente remate de Wendell a fazer o terceiro

Para confirmar a superioridade ainda ampliou para quatro a zero, aos 67 minutos, por Taremi, na marcação de um penalti a assinalar falta de Kiki sobre Evanilson.

Falta sobre Evanilson

Buntic adivinhou o lado…

…mas a bola balançou as redes Sequência do penalti sobre Evanilson e golo de Taremi

Com uma segunda parte muito assertiva dos Dragões, completamente diferente da primeira, este seria o último golo da partida apesar de mais algumas oportunidades terem sido criadas.

Com este resultado o FC do Porto apura-se para os quartos de final da Allianz Cup e assim defrontar o Gil Vicente, na próxima quarta-feira dia 21, no Estádio do Dragão.