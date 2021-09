Testar para melhorar

O piloto maiato colocou à prova o Datsun 1200. Os resultados foram positivos, mas ainda há alterações a fazer. Leia estas e outras notícias na edição em papel nº521, de 20 de agosto, do seu Maia Hoje.

Após se estrear no Campeonato Portugal Clássicos 1300, o piloto, Sérgio Teixeira, marcou presença no track day em Braga. A prova, que decorreu dia 7 de agosto no circuito Vasco Sameiro, permitiu ao piloto testar as condições do seu carro.

Na final da prova, o piloto da Maia admitiu que apesar do teste ter sido positivo, “ainda há muito trabalho a fazer para tornar o Datsun 1200 ainda mais competitivo”. Em relação à sua presença na prova que se realizará em setembro, no mesmo local, este revela dúvida na sua participação, “ainda não sei se vou alinhar, tudo vai depender de mais uma série de peças que faltam chegar, vamos lá ver, para já nada posso adiantar “.