LIGA: Famalicão arranca empate no Dragão a dois golos(2-2) e põe FC do Porto em risco do terceiro lugar

Depois dos desaires recentes do FC do Porto, que praticamente o afastaram da luta do segundo lugar que dará acesso à Liga dos Campeões, chega a 29ª jornada com mais uma prova de fogo, perante um Famalicão bem arrumado na metade superior da tabela classificativa. A última vitória do Dragões para a Liga aconteceu em casa perante o Vizela, por 4-1. Daí para cá seguiram-se as derrotas por 1-0 frente ao Estoril, e em casa frente ao Vitória por 1-2.

Assim sendo esta noite era quase imperioso o regresso às vitórias e nesse sentido, competia aos Dragões tomarem a iniciativa e procurarem a vantagem. Só que não só o conseguiram, como ainda sofreram um golo logo aos 10 minutos, num desvio de cabeça de Jhonder Cádiz a superiorizar-se aos centrais, a centro de Puma na direita.

Cabeça de Jhonder Cádiz

Bola na rede Golo do Famalicão aos 10 minutos de jogo

Apesar de ainda ser de dia, uma nuvem negra, em sentido figurado, surgiu sobre o estádio, à luz dos mais recentes resultado negativos.

Contudo foi “nuvem de pouca duração “ pois volvidos seis minutos, Francisco Conceição conseguiu o empate numa jogada totalmente de sua autoria, após excelente lançamento de Evanilson, para a qual contou com oportuno desvio, casual, de Zaydou à boca da baliza, ou seja em forma de autogolo.

Daí em diante assistiu-se a um jogo de meio campo com um Famalicão tranquilo em contraponto com um nervoso miudinho do FC do Porto no relvado, e até nas bancadas, com alguns assobios pontuais.

Como se não bastasse, mesmo a fechar a primeira parte, num lance de contra ataque o Famalicão subiu no relvado com condução de Gustavo Sá, este centrou rasteiro, ninguém na defesa conseguiu o corte e Jhonder Cádiz surgiu ao segundo poste a desviar, sem qualquer oposição, para o fundo da baliza à guarda de Diogo Costa, voltando a nuvem negra para o intervalo e em desvantagem.

Novo golo de Jhonder Cádiz a fechar o primeiro tempo

Sérgio Conceição fez algumas alterações para a segunda parte na busca de um futebol mais incisivo, e foi-o conseguindo, contudo sem qualquer eficácia. Somente aos 71 minutos Evanilson fez acreditar com remate frontal, e logo a seguir na marcação de um canto, numa jogada confusa, mas a gerar nova oportunidade, perdida.

Francisco Conceição, sempre esforçado na busca do golo

Pouco depois foi a vez de Taremi rematar cruzado, já com o guardião batido, mas para fora. Não conseguiu aí mas quase a fechar ainda emendou um centro de Galeno, fazendo o empate, resultado que não se alteraria até final, e deixa o FC do Porto em maus lençóis quanto à manutenção do terceiro lugar, podendo ser agora ultrapassado pelo SC de Braga, que joga esta noite com o Estoril.