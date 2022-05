Há 20 anos

Recorde:

“Eleições para o PSD. António Fernando vs Arlindo Cunha”

Edição nº 56 de 10 a 26 de maio de 2002

Feira Municipal, parque de Campismo gratuito para os Ciganos

Durante cerca de um ano, o espaço da Feira Municipal na freguesia da Maia tornava-se diariamente, num autêntico Parque de Campismo selvagem, para incómodo geral da população. Tudo porque um grupo de ciganos, depois de parquear os diversos automóveis, davam início, por várias vezes, a autênticos arraiais, acabando por dormir no local. A Polícia de Segurança Pública da Maia foi chamada ao local por diversas ocasiões, conseguindo resolver o problema por algumas horas, já que o grupo acabava sempre por regressar. Um dos moradores disse, na altura, ao “Maia Hoje” que os «ciganos gastam água pública, tomam banho e lavam a roupa no local. Da parte da manhã, quando eles abandonam este espaço público, é comum ver-se fezes humanas, o que causa um cheiro nauseabundo e insuportável para todos. Cheguei a ver fezes e as próprias placentas na rua».

«O problema de momento está resolvido», garantia entretanto o presidente da Junta de Freguesia da Maia, Carlos Teixeira que mandara colocar nas entradas da feira, umas correntes que impediam a entrada de veículos.

Manuel Moreira é o novo Governador Civil do Distrito

Manuel Moreira, o conhecido “eterno” deputado do PPD/PSD, licenciado em Administração Regional Autárquica, é o Novo Governador Civil do Porto. «Tudo farei para que o Distrito do Porto se desenvolva em todas as direções: económica, cultural e social».

António Fernando Oliveira e Silva, apresenta candidatura

António Fernando, apresentou à comunicação social a sua candidatura, bem como as suas ideias “chave”. Em entrevista ao Maia Hoje, este militante, com 11 anos “de casa”, diz contar com o apoio de Vieira de Carvalho e dos Presidentes de Junta que considera «fundamental».

Arlindo Cunha Candidatura aposta na experiência!

Arlindo Cunha veio ao Maia Hoje, para uma curta entrevista, onde explicou alguns pontos nomeadamente as relações com as autarquias e com a Distrital. Para este militante de 1974, com 16 anos de serviço no Governo e no Parlamento Europeu, a aposta da sua lista é claramente na juventude conjugada com a experiência.

Assembleia Municipal comemora o 25 de Abril

Foi uma festa a data comemorativa do 25 de Abril na Maia. O povo associou-se e o presidente da Assembleia Luciano Gomes aproveitou a ocasião para lembrar aos governantes, que «uma das tarefas que é preciso cumprir é governar para o povo».

Carlos Teixeira, Freguesia da Maia em análise.

No seu sexto mandato consecutivo, o que faz dele o mais antigo presidente de Junta de Freguesia do concelho, Carlos Teixeira, autarca da freguesia da Maia, diz que o principal para a freguesia nos próximos quatro anos «é conservar o que está feito, inovando». No entanto, o mesmo responsável referia que «a freguesia terá um polidesportivo e um infantário, a custos da própria freguesia» lamentando que a Maia não tenha sido abrangida pelo PER.

Encontro de antigas “Joc” de Vermoim

No dia 25, realizava-se o encontro de antigas jocistas da freguesia de Vermoim. Sob o lema do convívio, 74 senhoras, elementos da JOC (Juventude Operária Católica), partiam para o Bom Jesus, depois de muitos anos e experiências em comum, relembravam assim o primeiro passeio deste grupo.