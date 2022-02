Maiambiente| Webinar “Mais valor menos impacto”

Esta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, pelas 15h, terá lugar o webinar “Mais Valor Menos Impacto”, uma iniciativa da Maiambiente para apresentar os resultados do projeto, a sua implementação e empresas envolvidas.

Este projeto teve como principal objetivo aumentar a perceção ambiental das empresas para a necessidade de valorizar os materiais recicláveis e reintroduzi-los na economia, através da correta integração nos circuitos de deposição e recolha seletiva, fomentando a mudança de comportamentos ambientais.

Em 2021 a Maiambiente registou um aumento significativo da taxa de reciclagem na área de ação, muito graças à implementação do projeto “Mais Valor Menos Impacto”, que abrangeu cerca de 600 empresas maiatas.

Para abordar os resultados deste projeto e a importância da sua implementação, estarão presentes no webinar, Paulo Ramalho, Presidente do Conselho de Administração da Maiambiente, Alexandra Carvalho, Diretora do Fundo Ambiental, Nuno Machado, Gestor de Projeto da Maiambiente, Joana Costa, Gestora da Campanha de Sensibilização da BioRumo e ainda uma empresa convidada que dará o seu testemunho como utilizadora do serviço prestado pela Maiambiente.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias aqui: https://www.bigmarker.com/inscricao/Mais-Valor-Menos-Impacto-2022.