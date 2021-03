Enterprise Europe Network disponibiliza formação em Cultura Empresarial Japonesa

O programa de formação virtual intensiva terá a duração de duas semanas de duração, de 31 de maio a 11 de junho de 2021. Candidaturas disponíveis até 15 de abril.

No âmbito das atividades da Enterprise Europe Network, instrumento de apoio às empresas, cofinanciado pela Comissão Europeia, estão abertas as candidaturas ao Programa de Formação em Cultura Empresarial Japonesa.

«Esta iniciativa proporcionará aos gestores da UE a oportunidade de apreender acerca dos elementos culturais e económicos que definem e explicam os negócios e avanços tecnológicos Nipónicos», avança a Enterprise Europe Network.

O programa está focado na gestão de negócios, através de uma combinação de palestras, estudos de caso, exercícios de simulação de negociação com gerentes japoneses e visitas virtuais a empresas.

Esta ação de formação tem como objetivo «dotar os participantes de um amplo e robusto conhecimento do ambiente e das práticas de gestão japonesas, formas eficazes de comunicação, processos de tomada de decisão nas empresas japonesas, melhor entendimento do estilo de negociação e da hierarquia Nipónicas e, fundamentalmente, estreitar relacionamentos com clientes japoneses existentes e facilitar contactos com potenciais clientes futuros».

A participação no programa de formação é gratuita e o número de participantes é limitado a 14 elementos.

As empresas portuguesas que pretenderem candidatar-se, devem inscrever-se AQUI até ao dia 15 de abril de 2021.

Mais informações sobre o programa: https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme

Para mais informações, contactar:

EEN na AEP

Céu Filipe | Susana Pinto

Tel.: +351 22 998 17 93 | 94