WOW está de volta com brunches de fim-de-semana e esplanadas com vista para o Porto

Depois de mais de dois meses de confinamento obrigatório, o multifacetado espaço World of Wine – WOW voltou a abrir as portas dos seus museus e restaurantes a quem quiser conhecer a história do vinho enquanto se delicia com um delicioso brunch de fim-de-semana numa esplanada com vista para o Douro.

A janela de oportunidade trazida pela 2ª fase de desconfinamento foi plenamente aproveitada pelo WOW que passa agora a oferecer na esplanada do restaurante VP, um dos nove restaurantes que compõe este novo quarteirão cultural nas margens do Douro, um brunch de fim-de-semana.

Dedicado à gastronomia portuguesa, o restaurante VP passa a oferecer, entre as 9h e as 13h de sábado e domingo, menus de brunch na sua esplanada com todos os pratos típicos desta refeição, como os ovos Benedict, as panquecas, mas também opções mais saudáveis, como smoothies e iogurte com granola. Também existe sempre opções de pratos de peixe, carne e vegetariano.

A acompanhar o repasto, não podem faltar, como manda a tradição, as bebidas quentes, a clássica mimosa ou, claro está, o vinho. Além das opções clássicas, à carta, o restaurante tem ainda uma modalidade de bar aberto: por 17,50 euros, e durante duas horas, é possível pedir o que quiser no bar.

Para ajudar a compor este quadro com vista privilegiada para o Douro, a manhã será acompanhada de música, cortesia do DJ residente André Cascais. Pode consultar os menus de brunch completo e fazer reserva através do site oficial do WOW.

Museus WOW também desconfinam

Se o alimento para o corpo está assegurado com os brunches de fim-de-semana, o alimento para a alma não lhe fica atrás, já que os museus sediados no WOW (com exceção do Porto Fashion & Fabric Museum) também já desconfinaram e estão prontos para oferecer ao visitante um vislumbre único sobre a História que ajudaram a burilar o Porto e a região Norte do país.

Durante a semana, estão abertos das 12h às 21h, enquanto ao fim-de-semana vai das 10h às 13h (a última entrada é às 12h). O parque de estacionamento é gratuito, para quem fizer compras ou consumos a partir de 15 euros.

Porto Region Across The Ages

É o primeiro e único museu sobre a história da região do Porto. Aqui redescobre-se a cidade, conhecem-se as conquistas, recorda-se as batalhas e reforça-se a paixão Invicta. Para quem ainda não conhece o Porto, então este é certamente o melhor ponto de partida.

The Chocolate Story

Onde nasce a planta do cacau? Como se passa da fava de cacau à tablete de chocolate? Estas e outras respostas podem ser encontradas neste museu numa doce e divertida viagem. Aventure-se na selva das plantações e encontre uma verdadeira fábrica de chocolate.

The Bridge Collection

Neste museu está exposta uma das maiores coleções privadas de copos e certamente a mais abrangente no que ao período histórico diz respeito. Conheça tudo sobre o ritual da bebida, desde as primeiras civilizações até à atualidade.

Sobre o WOW – World of Wine

Nascido em julho do ano passado, o WOW vem mostrar que há cada vez mais coisas para fazer no Porto.

O WOW compila a história, a magia e as emoções por detrás do vinho português, do ritual dos copos e da indústria da cortiça abrindo espaço, deste modo, ao nascimento de seis museus no Porto onde se conta a história da cidade e se revela os segredos por detrás de algumas das principais indústrias da região, como os têxteis ou a moda. Para acrescentar magia, não falta ainda uma fábrica de chocolate.

O projeto, classificado de Potencial Interesse Nacional (PIN), tem como missão reforçar a oferta cultural e museológica da cidade do Porto, bem como enaltecer o potencial da região em áreas estratégicas como o vinho, a indústria e o património. Nasce ainda da ambição de aumentar a capacidade de atração turística do destino Porto numa lógica de sustentabilidade.

No total, são seis novas experiências museológicas, uma escola de vinho, várias lojas, um espaço para exposições e outro para eventos, bares, cafés e nove restaurantes em Gaia num espaço que abre portas à fruição gastronómica e cultural.

Com um pé no passado e a cabeça no futuro, o WOW lançou no mês passado a sua loja online onde os internautas podem encontrar mais de 700 produtos. Entre estes contam-se conservas, especiarias, carteiras, calçado, canecas e plantas divididos por áreas de interesse: moda e acessórios, casa e decoração, brinquedos, cultura e lazer, papelaria e produtos alimentares.