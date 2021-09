Candidatos destacam urgência em retomar obra

Delegações das candidaturas da CDU – Coligação Democrática Unitária nos municípios da Maia e da Trofa realizaram, na passada segunda-feira, dia 16 de agosto, uma visita conjunta às obras de construção da Variante à Nacional 14 no Castêlo da Maia, na rotunda de interceção com a Via Diagonal, onde terminou a primeira fase da nova via. Leia estas e outras notícias na edição em papel nº521, de 20 de agosto, do seu Maia Hoje.

Os candidatos da CDU Maia confirmaram a persistência de um grave problema de segurança especialmente para os peões, em consequência da falta de passeios, ou de uma faixa protegida que permita a circulação de pessoas.

Salientam ainda a urgência de retomar a obra, prolongando a via, de modo a reduzir o tráfego rodoviário que, a partir daquela rotunda, é drenado para a Nacional 14 através da Via Diagonal. Desta forma alivia-se a pressão, que agora se verifica com mais intensidade no interior de Santa Maria de Avioso.

Os candidatos nos dois concelhos analisaram a situação da supressão do cruzamento da Rua de Serafim da Cruz com a Rua de Avioso, que privou as ligações entre Avioso e Gondim, parcialmente resolvida com a construção de uma passagem superior para peões.

Os candidatos da CDU Trofa manifestaram o empenho em contribuir para que erros semelhantes não sejam repetidos no troço da Variante à N14 ainda a construir naquele concelho.

A CDU Trofa considera ainda a nova via como uma obra importante, mas continua a aguardar com expectativa informação detalhada sobre o seu traçado final no atravessamento daquele concelho.

Tendo em conta os elementos conhecidos, os candidatos consideram, no entanto, que não é o traçado perfeito e continuam à espera da real variante da Trofa – uma via e uma travessia sobre o Rio Ave implantadas a poente do centro da cidade.

A delegação da CDU Maia era composta pelos primeiros candidatos à Câmara Municipal, Alfredo Maia, à Assembleia Municipal, Carla Ribeiro, e à Assembleia de Freguesia do Castêlo da Maia, Carlos Alberto Silva.

Por sua vez, a delegação da CDU Trofa era integrada pelos primeiros candidatos à Câmara Municipal, Fernando Sá, à Assembleia Municipal, Paulo Queirós, e à Assembleia de Freguesia de Bougado, Miguel Alexandre.