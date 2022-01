Recolha de rolhas de cortiça porta-a-porta

LIPOR, Maiambiente e Quercus encetam projeto piloto.

Leia esta e outras notícias na edição em papel nº531, de 21 de janeiro de 2022, do seu Maia Hoje.

A LIPOR, a Quercus e a Maiambiente, estão a desenvolver um canal de recolha porta-à-porta nos clientes não residenciais (restaurantes, cafés, cantinas, etc.) no município da Maia para a recolha de rolhas de cortiça.

A criação deste novo canal de recolha de rolhas de cortiça no âmbito do Green Cork (um projeto criado em 2008 pela Quercus em parceria com a Corticeira Amorim e o Continente e que já permitiu a recolha de cerca de 98 milhões de rolhas) irá permitir encaminhar as rolhas de cortiça para reciclagem.

Este projeto piloto tem como objetivos promover a reciclagem da cortiça, contribuir para a reflorestação em Portugal e permitirá aos estabelecimentos aderentes e aos respetivos clientes, contribuírem para o combate às alterações climáticas, através da diminuição das emissões do CO2 retido nas rolhas de cortiça, e para o desenvolvimento da economia circular.

Com o apoio da BA Glass, Corticeira Amorim e Extruplás, este projeto propõe-se a recolher junto dos estabelecimentos o maior volume possível de rolhas de cortiça para valorização e reciclagem.

Ao reciclar as rolhas de cortiça está a apoiar este projeto na plantação de árvores autóctones.