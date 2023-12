Taça de Portugal: FC do Porto apura-se ao vencer 4-0 o Montalegre

Em noite fria, assistiu-se a um jogo calmo, em que os Dragões derrotaram, sem surpresa, a equipa transmontana, e assim carimbaram o passaporte para a próxima eliminatória da prova que venceram nas últimas duas edições.

Remate de Namaso

O Montalegre deu boa réplica, bem arrumado no terreno de jogo, mas foi impotente perante o caudal ofensivo do FC do Porto.

Tentativa de bicicleta

Namaso deu o pontapé de saída aos 13 minutos numa jogada rápida de contra-ataque após passe de Galeno. Seguiu-me por duas vezes Evanilson, primeiro aos 17 minutos, após uma recuperação de Namaso que o serviu em posição frontal, e aos 44 minutos com assistência de Galeno.

A contagem fechou-se já na segunda parte com golo de Fran Navarro, a emendar à boca da baliza naquele que foi o seu primeiro golo equipado de azul e branco.